Protesta nacional con más de trescientos actos honra a inmigrantes muertos y pide justicia

La representación del cortejo fúnebre, que pasó frente al Ayuntamiento de Los Ángeles, formó parte de una conmemoración bautizada "Justicia para Lorenzo. Justicia para Johan. Justicia para todos. Abolir ICE", que estaba programada para realizarse este fin de semana en unas 330 comunidades de Estados Unidos.

El movimiento nacional, impulsado por organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes y grupos religiosos, surgió tras las muertes de dos inmigrantes a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en las últimas semanas.

El mexicano Lorenzo Salgado Araujo, padre de tres ciudadanos estadounidenses, fue baleado el pasado 7 de julio en Houston (Texas) cuando conducía hacia su trabajo. Menos de una semana después, el 13 de julio, el colombiano Johan Sebastián Guerrero murió en Biddeford (Maine) tras recibir un disparo frente a su pareja y su hijo pequeño.

"Es nuestra obligación denunciar esta injusticia. Estos dos inmigrantes deberían seguir con vida, al igual que todos los que han muerto en las cárceles de ICE víctimas de negligencia. Esto no puede continuar", dijo a EFE Guillermo Torres, miembro de Clérigos y Laicos Unidos por una Justicia Económica (CLUE), organización religiosa que participó en la convocatoria.

El pastor y defensor de los derechos humanos explicó que los 73 ataúdes simbolizan las muertes de inmigrantes relacionadas con la política de la Casa Blanca para alcanzar cifras récord de deportaciones.

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Además de los dos hombres abatidos por agentes de ICE, la representación fúnebre incluyó los nombres de los 53 inmigrantes fallecidos bajo custodia del ICE desde la toma de posesión de Trump, 33 de ellos durante el año fiscal 2026.

Los organizadores y participantes en los actos celebrados en ciudades como Chicago, Nueva York y Houston, entre cientos de otras localidades, exigieron mayor transparencia por parte de la Casa Blanca.

Entre sus demandas figura que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) libere y no deporte a las tres personas que viajaban con Salgado en la camioneta y fueron testigos del incidente -Daniel Tirado Pantoja, José Trinidad Rojas Pliego y Víctor Hugo Salgado- para que puedan rendir declaración.

"Debemos unirnos para defendernos y honrar a los trabajadores inmigrantes y jornaleros, quienes soportan lo peor del odio antiinmigrante mientras construyen nuestras comunidades y defienden los derechos humanos. Hoy nos reunimos para llorar su pérdida y exigir el fin del reino de terror del ICE", indicó Erika Andiola, directora política de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON).

En Houston, ciudad donde Lorenzo Salgado residió durante más de treinta años antes de morir por un disparo de un agente del ICE, cientos de personas, entre ellas miembros y líderes de sindicatos locales, marcharon para exigir que se rindan cuentas en la investigación del incidente.

El hijo de Salgado, Lorenzo Jr., también participó en la marcha y aseguró que dedicará su vida a conseguir "que se haga justicia" por la muerte de su padre, según recogió el diario The Houston Chronicle.

A nivel nacional, los organizadores hicieron un llamado a los líderes estatales y locales de las 330 comunidades donde se realizaron los actos para que dejen de destinar recursos al apoyo de las labores federales de control migratorio y cesen toda coordinación con el ICE.

Así mismo, los activistas instaron a empresas y corporaciones como Home Depot y Target a ejercer los derechos consagrados en la Cuarta y Quinta Enmiendas de la Constitución para proteger a sus empleados, clientes y comunidades, negándose a cooperar con el ICE, lo que incluye impedir el acceso a propiedades privadas y rechazar la entrega de información de clientes u otros recursos.

"Estamos aquí hoy porque Los Ángeles se niega a guardar silencio mientras la violencia de ICE destroza familias", afirmó Michelle Arkin, organizadora principal de No Concentration Camps CA.

La jornada nacional de este sábado fue organizada con el apoyo de Disappeared in America, NDLON, The Workers Circle, Detention Watch Network y LULAC, la organización hispana más antigua de Estados Unidos.