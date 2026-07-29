Polémica “deepfake” de Bolsonaro llega a la justicia

La Corte Suprema de Brasil pidió explicaciones al expresidente encarcelado Jair Bolsonaro por un video en el que una réplica suya creada con inteligencia artificial respalda la candidatura de su hijo mayor, Flávio Bolsonaro, en las presidenciales de octubre.

El exmandatario (2019-2022) tiene prohibido expresarse públicamente y purga en su residencia una condena de 27 años por intentar un golpe de Estado al final de su mandato. Pero el sábado un “deepfake” suyo fue proyectado en la convención partidaria donde Flávio Bolsonaro lanzó su aspiración presidencial.

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Réplica digital

“Esto es una simulación de mi imagen y de mi voz hecha con inteligencia artificial. Como todos aquí saben, estoy preso y callado por una decisión injusta”, dijo ese día la réplica digital del mayor líder de la derecha brasileña.

“Les pido que reciban con los brazos abiertos a la persona que elegí para sustituirme, sangre de mi sangre, mi hijo Flávio”, continuó el video proyectado en la convención del Partido Liberal.

La corte pidió que la defensa del expresidente explique en 48 horas si la imagen fue creada con su consentimiento, en una decisión publicada la noche del martes.

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Si el “deepfake” fue autorizado por Jair Bolsonaro habría una “grave transgresión” a las condiciones impuestas por el tribunal para que el expresidente regresara a casa tras varios meses en una cárcel, afirmó el magistrado Alexandre de Moraes en su decisión.

Los “deepfake” son contenidos falsos extremadamente realistas.

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¿Qué dice la ley electoral?

Y si el exmandatario no dio el visto bueno, su hijo Flávio podría haber violado la ley electoral brasileña, que prohíbe crear “deepfakes” de figuras públicas para dar mensajes políticos sin su autorización, agrega el juez.

En marzo Moraes le concedió a Jair Bolsonaro, de 71 años, la prisión domiciliar por razones humanitarias. El expresidente, sin embargo, debe cumplir una serie de restricciones como abstenerse de usar redes sociales, aparatos celulares o hacer pronunciamientos públicos.

El presidente izquierdista, Luiz Inácio Lula da Silva, buscará un cuarto mandato en las elecciones de octubre y las encuestas le dan ventaja frente a su principal rival, Flávio Bolsonaro.