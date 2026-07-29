Sheinbaum pide proteger prestigio de mayor universidad ante debate por uso de IA en examen

"Tiene que resolverse este tema y ojalá sea muy pronto para que se pueda dar la certidumbre y que esto no caiga en una falta de reconocimiento de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es una gran institución y que tenemos que cuidar entre todos como país", expresó la mandataria durante su conferencia matutina.

Sheinbaum, quien es egresada de la UNAM, insistió en que corresponde exclusivamente a la universidad definir una salida a la polémica mediante la comisión técnica creada por el rector Leonardo Lomelí, mientras el Ejecutivo respetará su autonomía.

"La UNAM tiene que tomar una decisión, tiene una comisión técnica que nombró el rector para poder dar una salida a este problema y ahí está el Gobierno de México para apoyar en lo que se requiera", señaló.

Las declaraciones ocurren después de que la UNAM informara que la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a Licenciatura 2026 emitirá esta misma semana una recomendación sobre las irregularidades detectadas en el examen de admisión, mientras investiga posibles casos de fraude, entre ellos el eventual uso de herramientas de inteligencia artificial o suplantación de identidad.

La presidenta consideró que el problema pudo originarse por controles insuficientes frente a las nuevas tecnologías, aunque descartó atribuir una intención deliberada.

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"No creo que haya habido mala intención de nadie. Sino sencillamente aplicaron un examen donde a lo mejor no se pusieron de acuerdo con el uso de la tecnología y de la inteligencia artificial, (no hubieron) los controles suficientes para que no se pudiera hacer alguna trampa", dijo.

Recordó que la universidad es una institución autónoma y son ellos quienes tienen que solucionar el problema.

"Ojalá sea pronto para que los jóvenes tengan certidumbre, aquellos que presentaron el examen", afirmó la mandataria durante su conferencia matutina.

Sheinbaum añadió que, si la investigación universitaria concluye que existió un fraude de mayor alcance, corresponderá a la propia UNAM determinar si presenta el caso ante las autoridades competentes.

"Si ellos consideran que hay un fraude mayor y que incluso es un caso penal, pues que ahí están las instituciones para que lo lleven", concluyó.