Sheinbaum alista consulta educativa en agosto tras repliegue de protestas magisteriales

Consultada durante una gira por Tijuana, en el norteño estado de Baja California, sobre la retirada de la disidencia magisterial del centro histórico capitalino, la mandataria señaló que las secretarías de Gobernación y de Educación Pública informarán los últimos términos de la negociación con el magisterio.

Además, Sheinbaum adelantó que en agosto comenzará la consulta directa con escuelas y docentes para definir “cuál es el futuro” y cuáles son “las verdaderas necesidades” del magisterio en México.

El anuncio ocurre después de que la CNTE comenzara el viernes por la tarde a levantar la concentración que mantuvo durante 19 días en la plaza central de Ciudad de México, conocido como el Zócalo, frente al Palacio Nacional, como parte de sus protestas contra políticas educativas y laborales del Gobierno federal.

Durante esas movilizaciones, integrantes de la coordinadora realizaron bloqueos a vías de comunicación, protestas en distintos puntos de la capital e incluso daños a infraestructura instalada por el Mundial, torneo que la disidencia magisterial había advertido que intentaría impedir o incomodar como parte de su presión al Gobierno.

Por su parte, el secretario mexicano de Educación Pública, Mario Delgado, negó que los recursos vinculados con la atención al magisterio, incluidos 800 millones de pesos atribuidos a la sección de Oaxaca (unos 46 millones de dólares), hayan sido ofrecidos a la CNTE para que retirara su concentración permanente.

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Delgado afirmó que esos fondos forman parte de recursos ordinarios para atender el rezago educativo y necesidades del servicio en entidades como Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

El funcionario explicó que estos recursos se destinan a cubrir faltantes de maestros, crear plazas donde hacen falta docentes y abrir horas adicionales donde se requieren para atender a estudiantes.

Delgado añadió que este diagnóstico no se realiza solo con Oaxaca, sino con las representaciones oficiales del sindicato disidente en los estados, porque el sistema educativo enfrenta incidencias permanentes, como reasignaciones y jubilaciones de maestros y reposición de personal.

El secretario recordó que la educación básica en México implica a más de 1 millón de maestros y más de 200.000 escuelas en el nivel básico, por lo que las necesidades del sector deben atenderse mediante revisiones estado por estado.

La consulta anunciada por Sheinbaum se perfila así como el siguiente paso del Gobierno para encauzar las demandas magisteriales tras el retiro de las protestas, aunque quedan pendientes los detalles sobre el calendario, la metodología y el alcance presupuestal de este ejercicio.

Este viernes los maestros anunciaron avances en acuerdos como aguinaldo de 90 días, la homologación de prestaciones en los estados, becas universales y totales para hijos de docentes, la recontratación de desplazados y la garantía de que no habrá represalias económicas ni descuentos para quienes participaron en el paro.

Sin embargo, la CNTE no consiguió sus objetivos centrales: la abrogación de la reforma a pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) de 2007, el regreso a un régimen jubilatorio anterior y la eliminación de reformas educativas pasadas que el magisterio disidente considera lesivas.