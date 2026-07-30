Horror en un geriátrico de Argentina: cámaras captaron a cuidador agrediendo a ancianas

Nicolás Gastón Cichero (37) quedó imputado por lesiones graves tras agredir a dos ancianas en un geriátrico de la ciudad costera de Mar del Plata, Argentina. El violento episodio, que quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar, identificado como Hogar David y la propia administración de la residencia fue la que radicó la denuncia en su contra, luego de haber cotejado las filmaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento.

El Ministerio de Salud bonaerense emitió un acta de clausura provisoria contra el geriátrico, por lo que “tienen 5 días hábiles para iniciar los trámites de regularización, de lo contrario se convierte en clausura definitiva con traslado de usuarios”. De ella se desprende que no contaba con la habilitación correspondiente. Fuentes del ministerio explicaron a Clarín que al establecimiento se le hizo una inspección hace dos meses.

“Se los intimó a que inicien el trámite de renovación de la habilitación, un trámite que los usuarios tienen que iniciar de manera inmediata. Al no haberlo hecho, les corresponde una clausura provisoria hasta que reordenen su situación”, explicaron.

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“Morite de una vez por todas”

Respecto al cuidador imputado, en el video se lo escucha increpar a una de las residentes: “Dejanos de molestar. Morite de una vez por todas”. Las imágenes resultaron clave en la investigación en su contra, por agredir física y verbalmente a las dos mujeres.

En la filmación del lunes a las 19:16 se lo ve a Cichero intentando de manera muy agresiva acostar a la mujer. “Ojito con pegarme porque te rompo la cabeza. ¿Por qué no te morís, vieja hija de p...? Morite de una vez”, agrede una y otra vez el cuidador.

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Además, en el video se lo observa colocar una prenda de ropa sobre la cabeza de la anciana durante varios segundos, lo que configuró otra acción brusca sobre una persona que debía tratar con extremo cuidado. Esa secuencia de Cichero no se resumió a esa acción nada más. Minutos antes, a las 19:10, se lo ve intentando alimentar a otra anciana. “Vamos a comer, ¿sí? Vamos a ver si te gusta. ¡Abrí la boca!”, le grita.

“Vivi, ¡te manchás toda!”, continúa su recriminación Cichero, y le pega en la boca con una cuchara de metal a la señora, que se queja del dolor y se larga a llorar con ambas manos en su boca. “¿Querés llorar? Bueno, vamos para allá”, se la lleva Cichero hacia otro apartado de la residencia.

La denuncia se tramita en la Unidad Funcional de Instrucción N°7 marplatense, y se ordenaron varias medidas, entre ellas la intervención del Cuerpo Médico Forense para establecer el carácter de las lesiones y la posterior calificación. La investigación busca también determinar si existieron otros episodios de maltrato dentro de la residencia.

Fuente: Clarín

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