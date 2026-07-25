Violación del deber de cuidado a adultos mayores: cuánto aumentó y quiénes son los más denunciados

En el marco del Día de los Abuelos, que se conmemora este 26 de julio, el Ministerio Público lanzó un llamado de alerta al informar que las denuncias por violación del deber de cuidado de ancianos o personas con discapacidad crecieron un 25 % en los últimos tres años.

Según datos oficiales procesados por la Dirección de Planificación de la Fiscalía, los expedientes ingresados por este delito pasaron de 620 causas en 2023 a 775 en 2025.

Si bien las autoridades señalan que el aumento de denuncias puede reflejar una mayor concienciación ciudadana para visibilizar el problema, las estadísticas revelan una dura realidad: el abandono y el desamparo hacia las personas de la tercera edad siguen siendo una constante dentro de las familias.

El perfil de las víctimas: los más ancianos, los más vulnerables

El análisis muestral correspondiente al año 2025 detalla la composición de las víctimas:

El 82 % corresponde a personas adultas mayores

9 % a adultos mayores que además tienen alguna discapacidad

9 % a personas con discapacidad

En cuanto al género, se mantiene una ligera mayor incidencia en hombres: en 2025, el 55 % de las víctimas fueron masculinas y el 45 % femeninas, manteniendo la tendencia registrada en 2023 (59 % hombres).

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Un dato que llama la atención de los especialistas es el drástico aumento de casos en el grupo etario de 80 a 89 años. Mientras que en 2023 esta franja representaba solo el 9 % del total de afectados, para el 2025 trepó al 33 %. Esta subida exponencial demuestra que a mayor pérdida de autonomía física o mental, mayor es el riesgo de sufrir negligencia o abandono.

Un delito silencioso “entre cuatro paredes”

La investigación del Ministerio Público pone al descubierto que la agresión y la falta de asistencia ocurren en la intimidad del hogar:

El 96 % de los hechos se registró dentro de la vivienda

El 83 % de los presuntos responsables son los propios hijos de la víctima

Desde el punto de vista psicosocial, la dependencia física, emocional o económica de los adultos mayores dificulta que puedan pedir ayuda o radicar la denuncia por sus propios medios.

En el 94 % de las causas se detectaron situaciones de abandono directamente vinculadas, donde se omiten necesidades elementales como alimentación, higiene, atención médica y abrigo.

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Principales consecuencias: despojo económico y deterioro físico

Respecto al impacto directo en la salud y dignidad de los ancianos, el informe de la Fiscalía identifica dos secuelas principales observadas en 2025:

Privación de recursos económicos (65 % de los casos) : los adultos mayores son despojados de sus jubilaciones, pensiones o ahorros destinados a su subsistencia y compra de medicamentos.

Deterioro físico evidente (32 % de los casos): consecuencia directa de la malnutrición y la falta de asistencia médica oportuna.

Central encabeza el mapa de las denuncias

A nivel geográfico, el departamento Central concentró el 50 % de las causas iniciadas en 2025, seguido por Asunción y Alto Paraná como los puntos con mayor volumen de denuncias ingresadas.

Por otro lado, el 85 % de las denuncias fue presentada por otros familiares cercanos, lo que resalta el rol determinante que juega el entorno secundario para romper el cerco de silencio e intervenir a tiempo.

Cuidar a los ancianos es una obligación

El Ministerio Público recuerda a la ciudadanía que el cuidado de las personas adultas mayores no es una simple “elección moral”, sino una obligación legal estipulada en el artículo 227 del Código Penal. El incumplimiento grave del deber de asistencia a personas vulnerables constituye un hecho punible perseguido por la justicia.

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