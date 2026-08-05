Desactivan autobús bomba en carretera cercana a Cali, donde será investido De la Espriella

La Policía colombiana señaló en un comunicado que “ejecutó de manera exitosa la Operación Prometeo” en la vía Panamericana, la principal del suroeste de Colombia, donde interceptó y desactivó de forma controlada “un vehículo autobús acondicionado con 420 kg de Nitrato de amonio en siete cilindros”.

Este vehículo, que al parecer fue acondicionado por el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, “tenía como objetivo afectar instalaciones militares y policiales en Cali”.

“Esta acción terrorista era ordenada por alias Iván Mordisco (el criminal más buscado de Colombia y jefe del EMC) desde el Bloque Occidental Jacobo Arenas, con el propósito de sabotear y generar ‘vigencia militar’ durante el acto de posesión del Presidente electo”, agregó la información.

Durante la operación fueron incautados el autobús, los siete cilindros y las plataformas desde las que iban a ser lanzados.

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Según Abelardo De la Espriella, al celebrar su investidura en Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, empezará también “a retomar la soberanía” en materia de seguridad ciudadana que, en su opinión, el presidente saliente, Gustavo Petro, “entregó a los narcoterroristas en vastas zonas de todo el país”.

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El Senado y la Cámara de Representantes aprobaron la semana pasada su traslado a Cali para asistir a la investidura de De la Espriella, que optó por esa ciudad porque el suroeste del país ha sido golpeado durante décadas por la violencia guerrillera y el narcotráfico y porque quiere desde el inicio de su Gobierno dar un respaldo a las Fuerzas Militares y a la Policía.

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Quiénes asistirán a la investidura de De la Espriella

La ceremonia de investidura de De la Espriella contará con la asistencia del rey Felipe VI, de España, y los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña; Costa Rica, Laura Fernández; Panamá, José Raúl Mulino; República Dominicana, Luis Abinader; Chile, José Antonio Kast, y Honduras, Nasry Asfura.

El Salvador y Guatemala estarán representados por sus vicepresidentes, Félix Ulloa y Karin Herrera, respectivamente, y también estarán el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisa, en representación del Reino de los Países Bajos, los cancilleres de Brasil, Mauro Vieira, y de Israel, Gideon Sa’ar, y una amplia delegación de Estados Unidos.

La investidura de De la Espriella se hará en la Arena USC, de la Universidad Santiago de Cali, y más de 11.000 miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía se encargarán de la seguridad de los asistentes.

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