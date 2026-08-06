Cuba podría convertirse en una “Gaza silenciosa”, advierten expertos de la ONU

Washington, que mantiene un embargo a la isla desde 1962, impuso en enero un bloqueo petrolero a Cuba por orden del presidente Donald Trump.

Según los expertos, el bloqueo petrolero y otras sanciones impuestas por Washington han agravado la situación económica, provocado una grave escasez y frecuentes apagones en todo el país.

La energía, el transporte, el riego y los servicios básicos están fallando, una situación que afecta de manera desproporcionada a las mujeres, los niños, las personas mayores y otros grupos vulnerables.

“Las consecuencias humanitarias ya se están convirtiendo en una crisis en toda regla, que amenaza los derechos a la salud, a la vida, a la alimentación y al desarrollo”, afirmaron los expertos de la ONU.

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Para millones de cubanos, conseguir agua y alimentos, desplazarse de un lugar a otro e incluso dormir se ha convertido en un desafío cotidiano.

Los expertos señalaron además que las agencias de la ONU presentes en Cuba han advertido sobre el creciente riesgo de inseguridad alimentaria, así como sobre la escasez de medicamentos y otros bienes de primera necesidad.

“Los alimentos nunca deben utilizarse como instrumento de presión política. Las medidas que privan deliberadamente a una población de los medios para sobrevivir atentan contra las garantías más básicas del derecho a la vida y menoscaban la esencia misma de la dignidad humana”, afirmaron los expertos.

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“El Gobierno de Estados Unidos debe poner fin a todas las amenazas y actos hostiles contra la soberanía de Cuba y revocar todas las medidas que ha impuesto al país y que son contrarias al derecho internacional”, añadieron.

Instaron al Consejo de Seguridad de la ONU y a la Asamblea General de las Naciones Unidas a abordar urgentemente estas amenazas como una cuestión de paz y seguridad internacionales.

El comunicado fue redactado por varios relatores especiales de la ONU, entre ellos los encargados de los temas de desarrollo, derecho a la alimentación e impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales.

Los expertos de la ONU son especialistas independientes designados por el Consejo de Derechos Humanos. Por lo tanto, sus opiniones y declaraciones no representan necesariamente la posición oficial de Naciones Unidas.