Irán amenazó con “dejar a oscuras” el Golfo en caso de ataques de EE.UU.

La advertencia se produjo tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de lanzar un ataque masivo contra Irán, de las que posteriormente se retractó durante el fin de semana alegando peticiones de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Catar, así como la esperanza de lograr un avance en las negociaciones.

“Irán amenazó con dejar a oscuras el Golfo, país por país, si Trump atacaba sus centrales eléctricas”, declaró a la AFP un funcionario del Golfo, y otro funcionario de la región confirmó el mensaje, ambos bajo condición de anonimato.

Trump afirmó que los ataques previstos habrían sido “el mayor ataque desde la Segunda Guerra Mundial”, y medios estadounidenses informaron de que estaba barajando atacar infraestructuras energéticas.

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Irán transmitió a través de intermediarios que cualquier ataque contra sus centrales eléctricas desencadenaría ataques contra los mismos objetivos en el Golfo, según los funcionarios.

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La república islámica ya había lanzado amenazas de este tipo en otras ocasiones, pero la última era “muy seria”, señaló el funcionario del Golfo, quien añadió que incluía “una larga lista de objetivos que atacarían”.

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El Golfo ha sufrido especialmente los ataques de Irán durante la guerra de Oriente Medio, con ataques dirigidos contra activos estadounidenses, así como contra infraestructuras civiles, como instalaciones energéticas, puertos y aeropuertos.

Algunos ataques continuaron tras el acuerdo de alto el fuego y el posterior protocolo de acuerdo, firmados en abril y junio, pero las hostilidades aumentaron cuando la tregua se rompió en julio.