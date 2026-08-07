Detienen a 22 nicaragüenses vinculados a la minería ilegal en una reserva biológica

"En los sectores del puente Santa Fe y Boca de San Carlos se retuvieron a 22 ciudadanos nicaragüenses, quienes trasladaban medios que pretendían ser empleados en labores de minería ilegal dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz", en Nicaragua, indicó el Ejército en una declaración.

Los retenidos y los medios ocupados fueron entregados a las autoridades correspondientes, de acuerdo con las Fuerzas Armadas.

El pasado 28 de febrero, Costa Rica y Nicaragua celebraron una reunión en la que acordaron implementar una mayor coordinación de sus fuerzas de seguridad para enfrentar la minería de oro ilegal y el contrabando de ese material que tiene lugar en la frontera común.

Según las autoridades costarricenses, los mineros ilegales extraen oro en el país para procesarlo y venderlo en Nicaragua, por lo cual han instado al país vecino a ejercer una mayor vigilancia en el fronterizo río San Juan, de soberanía nicaragüense, donde existe una "ruta de contrabando".