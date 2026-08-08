Departamento Defensa de EE.UU. da 21 días para conocer producción y entrega de armamentos

Indica además que también pidió a los líderes de la industria de defensa que "propongan inversiones de capital específicas y ampliaciones de instalaciones… para respaldar el compromiso del Departamento con pedidos sostenidos de mayor volumen".

"Los ciclos de desarrollo que duran años no son aceptables. Debemos acelerar drásticamente nuestros cronogramas y ampliar nuestra capacidad de producción ahora mismo", advirtió Feinberg.

El memorando surge en momentos en que se ha conocido la escasez de armamentos en Oriente Medio, lo que habría provocado un desencuentro entre el presidente Donald Trump y su secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Trump ha reconocido que EE.UU registra escasez de algunos tipos de armamento, aunque defendió que cuenta con suficiente munición para mantener la guerra con Irán.

De acuerdo con Feinberg, varios programas de armamento son críticos y están bajo consideración para su aceleración o aumento de adquisiciones durante la revisión presupuestaria del año fiscal 2028.

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entre estos, el programa de defensa antimisiles "Interceptor de Próxima Generación", el "Sistema Nacional Avanzado de Misiles Superficie-Aire", un sistema móvil de radar de defensa aérea, un sistema avanzado de entrenamiento de pilotos y un sistema espacial para el seguimiento de misiles.

"Colaborar directamente con los líderes de la industria para acelerar la producción no es algo nuevo. Ha sido la clara intención del Presidente y de este Secretario desde el principio”, indicó al diario el portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell.

Indicó además que el memorándum de Feinberg "es real" y que "servirá de base para el presupuesto del año fiscal 2028 que se presentará al Congreso para su financiación y es totalmente coherente con nuestro impulso constante para reconstruir la base industrial de defensa", de acuerdo con The Washington Post.