El IPC chino frena por tercer mes consecutivo hasta el 0,5 % en julio

La cifra divulgada por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático queda por debajo de lo esperado por los analistas, que esperaban una frenada pero menos pronunciada, con los pronósticos más extendidos rondando el 0,8 %.

En la comparación intermensual, el IPC modera su descenso desde un 0,3 % a un 0,1 %, pero los expertos esperaban que repuntase en torno a un 0,2 %.

El estadístico de la ONE Dong Lijuan vuelve a atribuir el grueso de esta evolución a las fluctuaciones de los precios internacionales del crudo, que se tradujeron en un descenso del 10,7 % entre junio y julio para los precios de la gasolina en China tras las subidas por el conflicto en Oriente Medio.

El experto gubernamental también apunta a la bajada de precios en huevos, frutas o verduras, "significativamente por debajo de su media estacional"; a la demanda de electrónica gracias al auge de la inteligencia artificial (IA), reflejada en los costes de tabletas u ordenadores, o a subidas típicamente veraniegas como las comisiones de agencias de viaje, hoteles o billetes de avión.

La institución también hizo público el índice de precios a la producción (IPP), que mide los precios industriales y que aumentó un 3,5 % interanual en julio, 0,6 puntos menos que el mes anterior.

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En junio, los precios industriales habían batido, por tercer mes consecutivo, su marca más alta desde julio de 2022 tras casi tres años y medio anclados en la deflación.

De nuevo, la guerra en Irán ha sido clave en este sentido, con importantes subidas interanuales en extracción de petróleo y gas (+3,2 %); procesado de crudo, carbón y otros combustibles (+8,2 %), y manufactura de materiales químicos y sus derivados (+9,1 %), así como en los sectores dedicados a metales no ferruginosos, tanto en minería y procesado (+22,6 %) como en fundido y laminado (+20,2 %) tras dispararse los precios internacionales del aluminio.

En cualquier caso, Dong destaca que todos esos sectores frenaron sus subidas de precios con respecto a la anterior marca y que, de hecho, cayeron en términos intermensuales hasta un 11,8 %, en el caso de la extracción de petróleo.

Entre junio y julio, los precios industriales cayeron un 0,7 %, encadenando un segundo mes consecutivo de bajadas tras haber escapado de ellas entre agosto de 2025 y mayo de 2026.