Al menos dos muertos en ataques rusos a la ciudad ucraniana de Járkov

"Se ha registrado un ataque enemigo en el distrito de Saltivskyi. Según la información preliminar, que aún se está verificando, el enemigo atacó un edificio de apartamentos", dijo el alcalde en Telegram.

Posteriormente se informó de que otro edificio también había sido afectado por los ataques.

"Tenemos información sobre las víctimas; se está esclareciendo su número y su estado", agregó.

"El enemigo atacó otro edificio de gran altura cercano; su objetivo eran deliberadamente las viviendas. Manténganse a salvo y busquen refugio. Estamos evaluando las consecuencias del segundo ataque", escribió Terekhov.

En Odesa también se registró un ataque con misiles balisticos que hirió al menos a seis personas, según el alcalde, Sehi Lisak.