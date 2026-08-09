Casi 400 personas se quedan varadas en Japón tras un deslizamiento de tierras

El corrimiento se produjo en torno a las 20:00 hora local (11:00 GMT), y este domingo las autoridades de la prefectura acudieron a la zona a inspeccionar la situación.

Hasta el momento no se han registrado heridos en el incidente.

La carretera bloqueada conecta la ciudad con el complejo de montaña de aguas termales Nakabusa Onsen, y entre las personas atascadas se encuentran huéspedes del complejo y montañistas, detalló por su parte la agencia japonesa de noticias Kyodo.

Según NHK, el hecho se produjo por las fuertes lluvias, que generaron una gran corriente de barro que llegó a destruir uno de los puentes de la zona, además de bloquear la carretera principal.