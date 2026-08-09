Ecuador decomisa 1,2 toneladas de cocaína que tenían como destino final España

En su cuenta de la red social X, el funcionario detalló que en una operación ejecutada por la Policía en el Puerto Marítimo de Guayaquil (suroeste), hallaron 1.080 cajas de fruta impregnadas de droga.

El destino final de contenedor donde hallaron la droga era España, señaló el ministro al agregar que el valor estimado del estupefaciente en el mercado estadounidense es de 37,58 millones de dólares, mientras que en el europeo asciende a 58,57 millones de dólares.

Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa tras Colombia y Estados Unidos, con 200 toneladas anuales en desde 2021 y un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2024.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas, como el de Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.