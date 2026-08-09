Fiscalía de Ecuador pide llamar a juicio a 7 procesados por el asesinato de Villavicencio

Asimismo, pidió la ratificación de la prisión preventiva para los siete procesados: Serrano; el exasambleísta del correísmo y excabecilla de los Latin Kings, Ronny Aleaga; el empresario Xavier Jordán; Daniel Salcedo y los tres cabecillas del grupo criminal Los Lobos: Wilmer Chavarría ('Pipo'), Ángel Aguilar ('Lobo Menor') y Luis Arboleda ('Gordo Luis').

Además, solicitó que se declare la calidad jurídica de prófugos a Jordán y Serrano, que se encuentran en Estados Unidos; Aleaga, que está en Venezuela, y Chavarría, que está en España.

También pidió que se emita la difusión roja, a través de Interpol para su captura y que se inicie el proceso de extradición.

"Ese es el espacio para defenderse, venir y dar la cara al país y la justicia. Hoy la Fiscalía pidió la extradición de Serrano, Jordán, Aleaga y Pipo", escribió en su cuenta de X Tamia Villavicencio, hija del candidato presidencial asesinado.

De su lado, Jordán escribió en la misma red social: "Estamos listos para enfrentarnos en cualquier corte internacional, en Ecuador no hay justicia".

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Este sábado, la Fiscalía pidió, además, para los siete procesados la prohibición de enajenar sus bienes y la retención de sus cuentas en el Sistema Financiero Nacional. Mientras que para las víctimas solicitó que se ratifiquen las medidas de protección.

Villavicencio fue acribillado el 9 de agosto de 2023 a la salida de un mitin a pocos días de la primera vuelta de las elecciones extraordinarias, un crimen por el que fueron condenados a prisión cinco personas como autores materiales; mientras que otros ocho implicados en el caso murieron antes del juicio, entre ellos los siete sicarios colombianos que participaron en el asesinato.

La Fiscalía señaló este sábado que, con la intervención de las acusaciones particulares, la audiencia se reinstalará este domingo 9 de agosto, cuando se cumplen tres años del asesinato de Villavicencio.