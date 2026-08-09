Mundo
09 de agosto de 2026 a la - 05:00

Incendio en un reserva natural en Serbia se extiende a más de 1.500 hectáreas

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Zagreb, 9 ago (EFE).- Más de cien bomberos seguían luchando este domingo contra un gran incendio que desde comienzos de esta semana se ha extendido hasta más de 1.500 hectáreas de bosque y vegetación baja en el arenal de Deliblato, una reserva natural situada en el norte de Serbia, informó RTS, la televisión pública del país balcánico

Por EFE

Varias aldeas han sido evacuadas y se ha declarado el estado de emergencia en esta reserva que es el arenal más grande de Europa, en el que también crecen arbustos y árboles.

El alcalde de un municipio de la zona explicó a RTS que anoche los bomberos, con ayuda de helicópteros y la maquinaria pesada, lograron impedir que el incendio penetrara en las viviendas.

Aparte de las elevadas temperaturas que rondan desde hace días los 40 grados y la larga sequía, un gran problema para los equipos de rescate es el fuerte viento que cambia constantemente de dirección y aviva las llamas.

En Serbia hay otros dos incendios forestales menores, cerca de Kraljevo, en el sur del país, y en los alrededores de Zajecar, cerca de la frontera con Bulgaria.