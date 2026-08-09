Incendio en un reserva natural en Serbia se extiende a más de 1.500 hectáreas

Varias aldeas han sido evacuadas y se ha declarado el estado de emergencia en esta reserva que es el arenal más grande de Europa, en el que también crecen arbustos y árboles.

El alcalde de un municipio de la zona explicó a RTS que anoche los bomberos, con ayuda de helicópteros y la maquinaria pesada, lograron impedir que el incendio penetrara en las viviendas.

Aparte de las elevadas temperaturas que rondan desde hace días los 40 grados y la larga sequía, un gran problema para los equipos de rescate es el fuerte viento que cambia constantemente de dirección y aviva las llamas.

En Serbia hay otros dos incendios forestales menores, cerca de Kraljevo, en el sur del país, y en los alrededores de Zajecar, cerca de la frontera con Bulgaria.