Indonesia cierra al turismo el Monte Bromo debido a los incendios forestales en la zona

La prohibición de todas las actividades turísticas es efectiva desde la noche del sábado y se mantendrá por tiempo indefinido, según publicó el operador del parque en sus redes sociales.

El incendio se originó el lunes y ya ha arrasado más de 176 hectáreas, mientras que no se reportaron víctimas mortales, conforme a los datos publicados este domingo por la Agencia Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB).

Los equipos de bomberos se enfrentan, con camiones de bomberos sobre el terreno apoyados por un avión y un helicóptero, a enormes lenguas de llamas que bajan por la ladera del monte, conforme a los videos publicados por los equipos de emergencia.

La BNPB apunta que las condiciones meteorológicas de hoy afrontan vientos moderados, que podrían facilitar la extinción de alguno de los focos.

"Los equipos vigilan la situación y tratan de anticipar cambios en la dirección y propagación del incendio debido a las condiciones del terreno y del viento", apunta Abdul Muhari, portavoz del ente.

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El Monte Bromo, con 2.329 metros de altura y con una volcán activo en su interior -cuya ultima gran erupción data de 2019-, es una de las atracciones turísticas más populares de la isla de Java, la más poblada del archipiélago indonesio.

En 2025 alrededor de 650.000 personas visitaron este parque, según los datos del operador que lo gestiona.

El año pasado Indonesia registró 546 incendios forestales, mientras que desde enero hasta agosto de este año ya acumula 375 fuegos, según los datos de BNPB.