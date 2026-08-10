Presidente hondureño expresa "solidaridad" y "fraternidad" a Colombia tras el terremoto

"Expreso mi solidaridad con Colombia ante el fuerte sismo registrado este lunes", escribió el gobernante hondureño en su cuenta de X.
Desde Honduras "elevamos nuestras oraciones por las familias afectadas y por quienes hoy enfrentan momentos de angustia y dolor", expresó Asfura en su mensaje.
"Nuestra solidaridad y fraternidad con Colombia en esta difícil situación", subrayó el jefe de Estado hindureño, quien el pasado viernes asistió a la investidura del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.
El titular del Parlamento hondureño, Tomás Zambrano, también expresó su "solidaridad" con el pueblo colombiano y manifestó a De la Espriella y a las familias afectadas su "cercanía y empatía" desde Honduras.
"Nuestros países están unidos por históricos lazos de amistad y hoy esa hermandad se hace más fuerte", afirmó Zambrano, quien deseó "fortaleza y una pronta recuperación" a Colombia.
El temblor, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros.
El Gobierno colombiano declaró este lunes la situación de "desastre nacional" por el sismo que se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y el oeste del país.
En Quibdó, capital del Chocó y localidad más cercana al epicentro, las autoridades reportaron personas heridas y graves daños en edificaciones.
Hasta ahora se han reportado veinte edificios colapsados en la ciudad de Cali y daños a siete aeropuertos, según reportes de daños de la Alcaldía de Cali y la Aeronáutica Civil.