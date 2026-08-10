Terremoto en Colombia: ya son 71 personas fallecidas

De acuerdo con el reporte consolidado del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el evento telúrico ocurrió a las 7:34 a. m. (hora local) con epicentro en el municipio de San José del Palmar, departamento del Chocó, a una profundidad aproximada de 96 km.

Por su magnitud, las autoridades confirmaron que se trata del sismo más fuerte registrado en territorio colombiano en la última década.

Regiones más afectadas

La mayor parte de las pérdidas humanas y daños materiales se concentran en el Eje Cafetero y el suroccidente colombiano:

Risaralda (40 fallecidos) : Es por ahora la zona con mayor afectación. Su capital, Pereira, reporta colapsos parciales de viviendas, agrietamientos en infraestructuras clave como el Aeropuerto Internacional Matecaña y cierres preventivos.

Valle del Cauca (27 fallecidos) : Concentrados en gran parte en la ciudad de Cali, donde se registraron desprendimientos de fachadas, grietas estructurales severas y desplome de edificaciones antiguas.

Caldas (2 fallecidos) : La ciudad de Manizales sufrió desprendimientos de escombros en el centro histórico y daños estructurales visibles en una de las agujas de la Catedral Basílica.

Chocó: La gobernación de Quibdó y los municipios cercanos al epicentro (San José del Palmar, Nóvita y Río Iró) informan sobre personas heridas, fallas en las redes de energía y telecomunicaciones, y deslizamientos en vías secundarias.

Impacto internacional y réplicas

El movimiento fue percibido con fuerza en Bogotá, Medellín, Popayán, Armenia y Cúcuta, obligando a la evacuación preventiva de miles de personas en torres residenciales y gubernamentales.

El sismo también traspasó fronteras, registrándose reportes de percepción en varias provincias de Ecuador, Panamá y el occidente de Venezuela.

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Posterior al evento principal, el SGC ha contabilizado múltiples réplicas, destacando dos eventos principales de magnitud 2,8 y 4,8 (esta última con epicentro en Nóvita, Chocó, percibida ampliamente en la región pacífica).

Marco geológico y antecedentes

Los organismos técnicos precisaron que este temblor obedece a la dinámica de subducción tectónica de la placa de Nazca chocando e introduciéndose bajo la placa Suramericana, un proceso continuo que convierte a la vertiente pacífica en una zona de alta amenaza sísmica.

El antecedente histórico directo en la zona sísmica de la Cordillera Occidental ocurrió el 23 de noviembre de 1979, cuando un sismo de magnitud 7,2 afectó similarmente al Chocó y al Eje Cafetero.

Respuesta de emergencia

El Comité Nacional para el Manejo de Desastres se encuentra activado junto a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) realizando labores de búsqueda, rescate y evaluación técnica de edificaciones.

Mientras se continúan consolidando las cifras oficiales de damnificados, las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a mantener la calma e informarse exclusivamente mediante canales oficiales.