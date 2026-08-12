Abren juicio contra exgobernador mexicano por ocultar evidencias en el caso Ayotzinapa

La institución explicó en un comunicado que un juez determinó vincular penalmente al acusado por su probable participación en el delito de desaparición forzada de personas, tras una audiencia de casi 14 horas que inició el miércoles.

Según la acusación, el exfuncionario ordenó ocultar grabaciones que, de acuerdo con la Fiscalía, constituían "información de alta relevancia relacionada con la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes".

La defensa intentó desacreditar la posible participación del imputado y sostuvo que Aguirre Rivero no se encontraba en Guerrero (sur) cuando ocurrieron los hechos, detalló la Fiscalía.

Sin embargo, el juez consideró que los argumentos presentados no eran objetivos ni suficientes para acreditar esa versión. Posteriormente, confirmó la medida de prisión preventiva y concedió cuatro meses para la investigación complementaria.

Aguirre Rivero permanece en prisión preventiva en el Penal del Altiplano, en el Estado de México (centro), desde el viernes 7 de agosto, cuando un juez le impuso la medida cautelar durante la audiencia inicial.

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El exgobernador de Guerrero (2011-2014), que pertenecía a una alianza de partidos encabezada por los Partidos de la Revolución Democrática (PRD), Convergencia y el Partido del Trabajo (PT), fue detenido un día antes en el Estado de México por los delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas.

Según la Fiscalía, dos testimonios obtenidos en 2026 vinculan a Aguirre Rivero con el ocultamiento de grabaciones captadas por cámaras frente al Palacio de Justicia de Iguala, que mostraban a policías municipales y estatales interceptando el autobús 1531 de Estrella de Oro, en el que viajaban varios normalistas.

Aunque inicialmente se afirmó que las imágenes no existían por fallas técnicas, un colaborador confirmó en enero su existencia y señaló que fueron sustraídas para entregarlas al entonces gobernador.

En mayo, un segundo testigo declaró que Aguirre ordenó a funcionarios de alto nivel desaparecer cualquier evidencia relacionada con lo ocurrido en esa zona, de acuerdo con la imputación.

Aguirre Rivero gobernó el estado sureño de Guerrero, entre abril de 2011 y octubre de 2014, cuando renunció tras la desaparición de los estudiantes.

La noche del 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa desaparecieron mientras se dirigían a Ciudad de México para manifestarse por el aniversario de la matanza de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968.

El caso, considerado una de las violaciones de derechos humanos más graves ocurridas recientemente en México, continúa sin resolverse doce años después, y hasta ahora, solo se han identificado los restos de tres de los jóvenes.