Canciller chileno subraya "interés estratégico largo plazo" en las relaciones con China

Pérez Mackenna profundizó en los beneficios del TLC a dos décadas de su entrada en vigor, y recalcó que "el acuerdo ha proporcionado un marco jurídico estable y predecible que ha permitido un crecimiento sustancial del comercio y ha contribuido a consolidar a China como el principal socio comercial de Chile".

El intercambio económico entre ambos Estados, informó la Cancillería, promedia un crecimiento anual de 7,7 % entre 2020 y 2025 con un total de 65.332 millones de dólares, con un superávit comercial de más de 14.300 millones de dólares entre exportaciones e importaciones.

"Fuimos el primer país de América del Sur en establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China; el primer país latinoamericano en apoyar su adhesión a la Organización Mundial del Comercio; el primero de América Latina en reconocer su estatus de economía de mercado; y, en 2005, el primer país del mundo fuera del Sudeste Asiático en suscribir un Tratado de Libre Comercio con China", recalcó el secretario de Estado chileno.

"Si los primeros 55 años de nuestra relación estuvieron marcados por una extraordinaria expansión de nuestros vínculos económicos y comerciales, la próxima década debe estar marcada por la profundización y diversificación", subrayó.

Además de Pérez Mackenna, participaron del seminario "Chile-China: mirando la próxima década", organizado por la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), el embajador de China en Chile, Niu Qingbao; el expresidente y embajador en Misión Especial Eduardo Frei Ruiz-Tagle; y la presidenta de SOFOFA, Rosario Navarro.