Decenas de miles de canadienses quieren la expulsión del embajador de EE.UU. en el país

Este miércoles, la petición, cuyo periodo de recogida de firmas se cerrará el próximo 18 de noviembre, ya ha conseguido el apoyo de más de 70.000 personas.

La petición será presentada formalmente en la Cámara Baja del Parlamento canadiense por la líder del Partido Verde de Canadá, Elizabeth May, para su consideración por el Gobierno.

El texto indica que Hoekstra ha realizado numerosas declaraciones "socavando" las relaciones diplomáticas entre los dos países, entre ellas calificar de "antiamericanas" las elecciones generales canadienses de 2025 y sostiene que ha interferido en la política canadiense.

En junio de este año, Hoekstra provocó la ira de muchos canadienses cuando declaró que el tema de la anexión de Canadá sería un "gran tema de conversación" entre el primer ministro canadiense, Mark Carney, y Trump.

La petición también vincula al embajador estadounidense con el incipiente movimiento separatista de la provincia de Alberta.

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"El embajador Hoekstra ha sido vinculado con una aplicación de identificación de votantes basada en Michigan que es utilizada por el grupo separatista Proyecto Centurión de Alberta, a la vez que afirmaba desconocer conocer su uso", explica el texto de la petición.

La petición solicita al Gobierno canadiense que declare al embajador "persona non grata" y pida su retirada del país, plantee a EE.UU. que la conducta de Hoekstra es "inconsistente" con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y encargue a un comité parlamentario que "revise" la posible interferencia en los asuntos domésticos canadienses.

Hoekstra ha defendido sus acciones en Canadá al señalar que su trabajo es presentar "los puntos de vista del presidente", Trump.