Deuda pública de El Salvador supera los 34.865 millones de dólares, un 3 % más que en 2025

Según la base de datos del BCR, la deuda estatal a junio pasado subió en 1.058,04 millones de dólares, frente al saldo de 33.807,11 al cierre de diciembre de 2025.

De este total, 15.676,49 millones de dólares son deuda externa y 19.188,67 millones corresponden a deuda interna, de los que 11.669,85 millones pertenecen a la deuda con los fondos privados de pensiones.

La deuda externa registró un crecimiento del 2,88 %, equivalente a 451,56 millones desde los 15.224,93 millones de dólares al cierre de 2025, mientras que la deuda interna se incrementó en 606,49 millones frente a los 18.582,18 millones de dólares de diciembre del año pasado, un 3,26 % más.

El Banco Central informó de que el producto interno bruto (PIB) de El Salvador creció un 4,79 % en el primer trimestre de 2026, para alcanzar los 9.261,8 millones de dólares, impulsado principalmente por la construcción y la explotación de minas y canteras.

Las proyecciones del Banco Mundial prevén que la economía de El Salvador crezca al cierre de 2026 un 3,2 % y un 3 % en 2027, por detrás del 3,9 % registrado en 2025.