Dosquebradas, la ciudad aledaña a Pereira que intenta recomponerse tras el terremoto

Los seis kilómetros de la avenida Simón Bolívar, la principal arteria de Dosquebradas, permanecen prácticamente cerrados por los trabajos de las autoridades y de los propios vecinos para remover escombros y evaluar los daños que dejó el terremoto.

En esta ciudad de unos 250.000 habitantes, siete personas han muerto, cinco fueron rescatadas con vida de entre los escombros y más de 8.000 resultaron damnificadas, según las autoridades.

En medio de la avenida, uno de los edificios que se derrumbó por completo albergaba una tienda de motocicletas y estaba unido a una vivienda en la que residían los propietarios del negocio.

Una mujer fue rescatada con vida y lucha por sobrevivir en una clínica de Dosquebradas, mientras su hermano murió bajo los escombros.

En la zona, los vecinos colocaron carteles con una palabra que se convirtió en una orden durante las horas más angustiosas del rescate: "silencio".

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Ahora el lugar vuelve a estar en silencio, pero por una razón distinta: los organismos de socorro se han desplazado a otros puntos donde todavía creen que pueden encontrar supervivientes.

Frente a las ruinas camina Duviel Vidal Ocampo, quien examina con preocupación la destrucción que dejó el terremoto a su alrededor.

El hombre es el propietario de Ferreléctricos Todo en Uno, un negocio que estaba ubicado al lado de la tienda de motocicletas que se derrumbó.

El edificio cayó sobre su local, cuya estructura pende de un hilo y está completamente destruido por dentro. El hombre y su familia entran con mucho cuidado a revisar qué pueden sacar de este negocio al que le dedicó ocho años de su vida.

"Estoy totalmente afectado porque todo quedó entre los escombros. Si mira hacia adentro verá que quedó la bodega totalmente destruida. El edificio de al lado cayó encima de la ferretería. Pérdida total. Todo acá, todo, es escombros. Vea, hay que demoler la propiedad, todo, todo", dice Vidal, completamente frustrado, a EFE.

El hombre no es capaz de contener las lágrimas y rompe a llorar, pues ahora deberá enfrentar la incertidumbre que le depara el futuro y nadie del Gobierno le ha dicho nada sobre cuáles son los pasos a seguir para salir adelante tras esta tragedia.

"Hasta ahora no sabemos nada, no nos han dicho nada, no sabemos qué paso seguir, si vienen ayudas del gobierno o qué. Porque en verdad acá ya se han perdido los sueños de muchos años", dice el propietario de la ferretería, que se gira y mira con incredulidad su destruido negocio.

Si bien no estaba allí cuando ocurrió el sismo, Vidal se desplazó a su local y de inmediato se puso manos a la obra para ayudar a los organismos de rescate que trabajaban en el edificio de al lado.

El cuerpo de la persona que murió, que tenía "unos 65 años", lo sacaron a las 8:00 de la noche, mientras que a la mujer la rescataron con vida en la tarde.

"Acá ha sido de muy buena ayuda el trabajo de los autoridades a la hora del rescate, han estado pendientes de todo, le han dado un manejo muy bueno (...) Muy buena labor han hecho", destaca el hombre, que ahora espera indicaciones para analizar su futuro porque, es consciente, de que sin ayuda no podrá volver a abrir su negocio.

Por ahora, Vidal continúa recogiendo lo que el movimiento telúrico tumbó y se apoya en sus familiares cercanos, que lo acompañan y le dan palabras de ánimo para salir adelante tras el peor terremoto en lo que va de siglo en Colombia, que ya deja al menos 265 muertos en todo el país.