EE.UU. anuncia nuevas conversaciones entre Israel y Líbano para septiembre

El movimiento islamista libanés Hezbolá arrastró al Líbano a la guerra en Oriente Medio en marzo, al lanzar cohetes contra Israel en apoyo a Irán. Israel respondió con intensos bombardeos aéreos y una invasión terrestre en el sur que, según Líbano, causaron más de 4.300 muertos.

“La vía política se reanudará en Roma a principios de septiembre, y las conversaciones continuarán entretanto en Beirut, Jerusalén y Washington”, dijo el funcionario estadounidense bajo condición de anonimato.

“Estamos satisfechos de la forma en que evolucionan las cosas. El marco está en proceso de aplicación, las primeras zonas piloto están operativas y los grupos de trabajo han armonizado su terminología, sus mapas y sus procedimientos”, subrayó el funcionario, al dar cuenta de una séptima sesión de conversaciones la semana pasada en Roma.

Israel y Líbano, aún técnicamente en estado de guerra, firmaron a finales de junio un acuerdo marco que prevé el despliegue del ejército libanés en “zonas piloto” evacuadas por Israel —que sigue ocupando parte del sur del país— supeditado al desarme de Hezbolá.

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El movimiento islamista ha rechazado en varias ocasiones este acuerdo y se niega a deponer las armas.

Pese al alto el fuego vigente desde junio, Israel sigue llevando a cabo ataques en Líbano.

El martes un doble bombardeo israelí en el sur del Líbano dejó un muerto y dañó una ambulancia, informaron los medios estatales libaneses y el Ministerio de Salud, que condenó el “continuo ataque” contra los socorristas.

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El funcionario estadounidense señaló que, durante la última ronda de conversaciones en Roma, las discusiones se habían visto retrasadas debido a ataques israelíes, pero que el Grupo de Coordinación Militar para el Líbano había podido “proporcionar rápidamente información precisa a ambas partes”, lo que facilitó la comunicación.

Además, “las delegaciones militares finalizaron los parámetros operativos, los mapas comunes y una hoja de ruta destinada a abrir futuras zonas piloto”, señaló.

Sin embargo, una fuente de la Presidencia libanesa había asegurado a la AFP que Israel se había negado a identificar nuevas zonas en el sur del Líbano para la retirada de su ejército, antes de la “verificación” del control efectivo por parte del ejército libanés de los dos primeros sectores.