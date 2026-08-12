El Gobierno de Nicaragua lamenta la muerte del ex primer ministro chino Zhu Rongji

"Con profundo pesar hemos conocido la triste noticia del tránsito a otro plano de vida del compañero Zhu Rongji, destacado dirigente del Partido Comunista de China y del Estado, quien sirvió a su pueblo como primer ministro del Consejo de Estado de la República Popular China entre 1998 y 2003", escribieron los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, en una carta.

En la misiva dirigida al presidente chino, Xi Jinping, Ortega y Murillo expresaron "sus más sentidas condolencias, solidaridad y acompañamiento fraterno" a su homólogo, al Partido Comunista, al Gobierno de la República Popular China, así como a los familiares de Zhu Rongji.

"El compañero Zhu Rongji será recordado como un destacado dirigente revolucionario y hombre de Estado, que consagró su vida al servicio del pueblo chino y desempeñó importantes responsabilidades en momentos trascendentales de la reforma, apertura y modernización de la República Popular China", destacaron los copresidentes.

Ortega y Murillo reconocieron del ex primer ministro "su importante contribución a las profundas transformaciones económicas de China y a la ampliación de su apertura al mundo, incluyendo su destacado papel en el histórico proceso que condujo al ingreso de la República Popular China a la Organización Mundial del Comercio (OMC)".

"Hacemos llegar nuestro abrazo solidario y fraternal a todo el pueblo de la República Popular China, con la certeza de que su memoria y contribuciones permanecerán presentes en las nuevas victorias del pueblo chino", agregaron.

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Zhu Rongji falleció este miércoles en Pekín a los 97 años de edad, después de que fracasaran los tratamientos contra una enfermedad, según un obituario publicado conjuntamente por el Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), el Gobierno y otros órganos estatales.