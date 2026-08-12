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12 de agosto de 2026 a la - 21:50

Inicia en Ecuador la recolecta de donaciones para los afectados del terremoto de Colombia

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Quito, 12 ago (EFE).- Una campaña de recolección de donaciones comenzó este miércoles en Ecuador para enviar ayuda humanitaria a los afectados por el terremoto de 7,4 registrado el pasado lunes en Colombia, con dos centros de acopio habilitados en Quito y Guayaquil para recibir productos destinados a las zonas más golpeadas por el sismo.

Por EFE

Aunque ninguno de ambos centros recibió una gran afluencia de gente, quienes sí se acercaron llevaron paños húmedos, pasta de dientes, cepillos y alimentos no perecederos, mayoritariamente.

Hay quienes también donaron colchonetas y utensilios de aseo y de cocina, como arroceras, según compartió la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

En Quito, las donaciones se recolectan en el coliseo de la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE) y en Guayaquil en el coliseo de la Universidad de Guayaquil, entre las 08:30 y las 17:00 (13:30 y 22:00 GMT).

La iniciativa corre a cargo de la SNGR, quien señaló que entre los artículos que pueden ser donados están sábanas para clima cálido, toldos o mosquiteros, colchonetas de una o una plaza y media, carpas para cinco personas, almohadas y baldes plásticos para almacenar agua, jabón, cepillos dentales para adultos y niños, pasta dental, toallas de baño y desodorante en crema.

Ambos espacios permanecerán abiertos hasta el viernes, pero no admitirán artículos que hayan sido utilizados previamente o que estén en mal estado.

Con todo, Ecuador puso a disposición de Colombia 47 rescatistas, perros especializados y equipos con autonomía para operar durante 7 días de Bomberos Quito, los mismos que ya acudieron el pasado mes de junio a Venezuela para participar en las operaciones de búsqueda tras el doble terremoto que sufrió el país.

El terremoto, de magnitud 7,4 ocurrió el lunes a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo su epicentro en inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

Según cifras divulgadas por el presidente de Colombia, que declaró duelo nacional de tres días y emergencia económica para hacer frente a la crisis, se contabilizan al menos 265 personas fallecidas, 3.494 heridos y 496 desaparecidos.