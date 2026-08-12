Irak insiste en que no servirá como "plataforma" para ataques contra países vecinos

El primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, dijo que Irak "no permitirá que su territorio ni su espacio aéreo se utilicen como plataforma para ninguna agresión contra los países vecinos", durante una visita anoche al Centro de Operaciones del Comando de Defensa Aérea, según recogió este jueves la Agencia de Noticias Iraquí.

Ali al Zaidi añadió que "ninguna violación" del espacio aéreo iraquí "ni ninguna infracción a su seguridad serán toleradas, vengan de donde vengan".

Sus declaraciones se producen después de que el Gobierno anunciara esta semana que considerará "acto terrorista" el lanzamiento de drones no autorizados, mientras intensifica sus esfuerzos para regular las alrededor de 6 millones de armas que se estima que hay en el país, lastrado por décadas de guerras e inestabilidad.

Para ello, se han establecido 845 oficinas encargadas de supervisar el proceso en todas las provincias de Irak, en un momento en que la agrupación progubernamental de milicias Fuerzas de Movilización Popular (FMP), integrada en el aparato de seguridad estatal, afronta un complicado proceso de desarme.

La semana pasada, el Gobierno iraquí ya advirtió de que si las diferentes facciones no abandonan las armas o se integran de pleno en las Fuerzas Armadas de Irak antes del 30 de septiembre, el plazo máximo establecido, serán sancionadas conforme a la Ley Antiterrorista.

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El Gobierno iraquí anunció el pasado junio la creación de un comité para desarmar las milicias y desvincularlas de las FMP, en medio de presiones de Estados Unidos para acabar con algunas de estas agrupaciones a las que considera terroristas por haber atacado sus posiciones en Irak en el pasado.

Las FMP son una amalgama de grupos mayoritariamente chiíes y algunas de sus milicias tienen estrechos vínculos con Irán e integran la agrupación paralela Resistencia Islámica en Irak, que ha atacado bases estadounidenses en el país y ha efectuado lanzamientos de drones contra el golfo Pérsico en favor de Teherán en los últimos meses.

Algunas facciones, como Asaib Ahl al Haq, han anunciado su disposición a someterse al Estado, mientras otras rechazaron el plan, como es el caso de la más poderosa de todas, la proiraní Kataib Hizbulá, que incluso amenazó la semana pasada con expandir su arsenal.