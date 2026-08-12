La desaprobación del Gobierno de Yamandú Orsi en Uruguay sube al 57%, según nueva encuesta

Ante la consulta de cómo evalúan los entrevistados la gestión de la administración, un 30 % dijo que es muy mala, un 27 % que es mala, un 24 % que no es ni buena ni mala, un 16 % que es buena y un 3 % que es muy buena.

En el segundo trimestre del año y ante una encuesta similar, el 22 % de los uruguayos había indicado que la gestión era muy mala, mientras que el 26 % apuntó que era mala, el 24 % que no era ni buena ni mala, el 16 % que era buena y el 4 % que era muy buena.

"Se registra un incremento significativo de los juicios negativos sobre el Gobierno, a costa de un descenso de los juicios neutros. Mientras en el trimestre previo la desaprobación alcanzaba al 48 %, los actuales registros llegan al 57 %. A la inversa, la evaluación neutra (incluyendo a quienes no respondieron la pregunta) bajó del 32 % al 24 %", explicó la consultora.

De acuerdo con esto, puntualizó: "En términos de saldos evaluativos, esto significa que el Gobierno profundizó su imagen prevalentemente negativa ante los uruguayos, pasándose de un saldo de -28 a uno de -38".

"Como hemos señalado en informes previos, la tendencia de deterioro de la imagen del Gobierno ha sido hasta ahora una constante. La serie histórica de evaluación de gestión del actual ciclo gubernamental muestra, trimestre tras trimestre, un incremento de la desaprobación y, en la mayoría de las mediciones, una caída de la aprobación, siendo más importante el primer fenómeno que el segundo", señaló.

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Agregó que en la comparación "punta a punta", la desaprobación es en este momento 38 puntos superior a la que tenía el Gobierno en sus primeros tiempos de gestión (segundo trimestre de 2025) y la aprobación es 11 puntos inferior.

Por otra parte, la gestión del presidente es aprobada por el 22 % de los uruguayos y desaprobada por el 50 %, al tiempo que el 28 % restante no aprueba ni desaprueba.

El documento presentado por Opción presentó resultados de una encuesta telefónica de alcance nacional hecha a 806 entrevistados y llevada a cabo en dos períodos: del 16 al 20 de julio y del 6 al 11 de agosto.

"En el caso de las proporciones de las variables de interés de este informe, el margen de error máximo es de ±3,5 % para un nivel de confianza del 95% y se calcula teniendo en cuenta el diseño muestral y la metodología de ponderación implementada", concluyó.