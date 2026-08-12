La inflación en Venezuela sube 6,1 puntos en julio y llega a 19,9 %

"Este aumento fue coyuntural y se debió al impacto del doblete sísmico del pasado 24 de junio, que afectó la distribución de bienes", señaló el ente en una breve nota de prensa publicada en su web.

Asimismo, adelantó que se proyecta un descenso de la inflación para agosto, debido a que "el tipo de cambio se desaceleró en las últimas tres semanas de julio".

Los sectores que más registraron aumentos el mes pasado fueron servicios de educación (23,9 %), bebidas alcohólicas y tabaco (21,6 %), salud (21,5 %), vestido y calzado (20,8 %), equipamiento del hogar (20,1 %), alimentos y bebidas no alcohólicas (19,3 %), bienes y diversos servicios (19,8 %), así como transporte, comunicaciones, restaurantes y hoteles (18 %).

De esa manera, el indicador sigue ascendiendo, luego de que en junio registrara un 13,8 % y en mayo un 6,3 %.

Junio fue el mes de los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que afectaron la zona norte de Venezuela, especialmente el estado La Guaira, lo que ha dejado al menos 6.301 fallecidos, de acuerdo al último balance del lunes.

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El lunes, el Banco de Desarrollo del Caribe (CDB, en inglés) anunció que aprobó una contribución de un millón de dólares para el Fondo para la Recuperación y Reconstrucción de Venezuela, tras el doble sismo.

Dicho Fondo fue establecido por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) con el fin de centralizar contribuciones de gobiernos, organismos internacionales, empresas, fundaciones y personas naturales bajo un marco común de transparencia y rendición de cuentas.

De acuerdo con un informe del Banco Mundial, los daños provocados por los terremotos tendrán un costo estimado de 19.600 millones de dólares.