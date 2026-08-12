La megarreforma de Kast cierra trámite en el Congreso tras la aprobación de sus vetos

Las peticiones de supresión aprobadas se trataban de medidas sobre el derecho al olvido financiero por deudas; el impedimento de cobro de intereses sobre intereses (anatocismo); y los ajustes para garantizar el pago a 30 días para las pequeñas y medianas empresas.

Los vetos sobre estos tres artículos, incluidos por la oposición durante la discusión de la megarreforma, ya habían sido aprobados por mayoría simple por la Cámara de Diputados el pasado lunes, con lo cual serán excluidos del texto.

"Creo que es un resultado muy maduro del Congreso y me voy muy conforme", aseguró el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tras el final de la sesión.

El secretario de Estado ya había justificado los vetos, argumentando que el Banco Central de Chile y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) habían estimado que los artículos suprimidos "generan consecuencias que son adversas".

Desde la oposición mostraron su rechazo a los vetos, y la senadora del Partido Comunista Karol Cariola aseguró que prohibir el anatocismo "es reconocer que nadie debe quedar condenado de por vida por una deuda que el propio sistema financiero infla sin límites".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El veto es una facultad del Ejecutivo que obliga al Congreso a volver a discutir las observaciones o indicaciones formuladas por el Presidente, y una vez que ambas Cámaras se pronuncian sobre ellas, el proyecto puede ser promulgado en su totalidad, tras haber sido despachado el pasado 4 de agosto.

El corazón de la megarreforma es la reducción del impuesto a las empresas del 27 % al 23 %, pero también incluye la exención de IVA a la compra de vivienda, beneficios fiscales para la repatriación de capitales o una polémica medida que garantiza invariabilidad o congelamiento tributario a grandes inversiones.

El Ejecutivo considera clave la aprobación del proyecto para reactivar la economía y elevar el crecimiento de Chile desde el 2,5 % del año pasado hasta el 3,5 % al final del mandato, así como reducir la tasa de desempleo al 6,5 % y equilibrar las cuentas fiscales.

La promulgación de la ley todavía aguarda por la revisión del Tribunal Constitucional (TC), que acogió la pasada semana la solicitud presentada por congresistas de la oposición sobre tres requerimientos de inconstitucionalidad.

Deberá fallar respecto a si el capítulo de invariabilidad tributaria y ciertas modificaciones a la normativa ambiental del país se ajustan o no a la Carta Fundamental, un pronunciamiento que se espera para este jueves.

En ese sentido, el ministro Quiroz afirmó tener "plena confianza en que vamos a tener un resultado positivo porque las normas son plenamente coherentes con nuestro ordenamiento constitucional".

El Gobierno espera completar todos los pasos de la reforma antes de septiembre para presentar sus primeros presupuestos a finales de año.