La UNAM inicia en León primera ronda de examen presencial tras irregularidades con la IA

La primera jornada del examen de control presencial se llevó a cabo en un hotel de León donde cientos de estudiantes fueron colocados frente a equipos de cómputo, bajo supervisión y solamente con el apoyo de lápiz y papel para resolver los 120 reactivos que contenía la prueba.

Para Keila Luisa, una estudiante de la ciudad de Morelia, Michoacán, a unos 200 kilómetros de León, la prueba en línea "fue una prueba que no tuvo éxito porque debieron usar más filtros para que no pasara esto".

Mientras que el examen presencial, dijo, "es más fácil porque el examen en línea con las pantallas y el tamaño del examen se complicaba más".

La joven reconoció que fue buena la decisión de llamar de nuevo a cierto número de aspirantes para hacer la nueva prueba pero en su caso representó "un costo por los pasajes, la estancia y el reto" de volver a hacerla.

Según datos de la UNAM en la sede de León para la primera jornada del examen se presentaron 501 de los 736 aspirantes convocados y 235 no asistieron. En una sede en la que se registraron 2.122 aspirantes para hacer el examen, a falta de la jornada del jueves en la que habrá tres rondas de exámenes.

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A la sede de León llegaron aspirantes de ciudades como Celaya (Guanajuato), Morelia, Guadalajara (Jalisco), Colima (Colima), Querétaro (Querétaro) y Ciudad de México.

El martes, la UNAM informó que hasta ese día 45.463 aspirantes, es decir, un 77 % de los 58.873 llamados a prueba, ya contaban con su cita y conocían la fecha, sede y horario asignado.

Entre mayo y junio, la UNAM, la mayor universidad pública de México y una de las mayores de América Latina, con más de 350.000 estudiantes, aplicó por primera vez completamente en línea su examen de ingreso a licenciatura.

Sin embargo, suspendió posteriormente las inscripciones tras detectar resultados estadísticamente atípicos y posibles irregularidades, incluido el uso de IA u otras formas de ayuda externa.

Para verificar los resultados, la institución convocó a 58.783 aspirantes a una evaluación presencial, que se llevará cabo del 12 al 19 de agosto únicamente en León (centro), Oaxaca (suroeste) y Tijuana (noroeste) y Ciudad de México (centro), el 17, 18 y 19 de agosto en el Palacio de los Deportes.