Las Armadas china e indonesia completan unas maniobras navales inéditas al este de Taiwán

El Comando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) informó este miércoles en su cuenta oficial de Weibo de que la fragata china Honghe y la indonesia KRI I Gusti Ngurah Rai-332 concluyeron "todos los ejercicios previstos" durante la mañana del miércoles.

Según el comunicado, las tripulaciones realizaron prácticas de comunicaciones marítimas, movimientos en formación, reabastecimiento en el mar y procedimientos de separación de los buques tras las maniobras.

"Ambas partes maniobraron con flexibilidad, se coordinaron y cooperaron estrechamente y completaron con éxito todos los objetivos", señaló el mando militar, que presentó las prácticas como una muestra de la voluntad de ambos países cooperar "pragmáticamente" de y "mantener conjuntamente la paz y la estabilidad regionales".

Por su parte, la Armada indonesia restó excepcionalidad al ejercicio y lo describió como una práctica rutinaria de diplomacia marítima realizada durante el regreso del KRI I Gusti Ngurah Rai-332 a Indonesia, tras participar en ejercicios con la Armada rusa en Vladivostok, según la agencia Antara.

El jefe del Servicio de Información de la Armada indonesia, Tunggul, afirmó que este tipo de ejercicios de paso, conocidos como PASSEX, son "interacciones habituales de buena voluntad" entre armadas y forman parte de la "camaradería naval y la diplomacia marítima"

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China había anunciado este miércoles que ambos buques efectuarían "a mediados de agosto" ejercicios de navegación en aguas al este de Taiwán, aunque no precisó entonces su ubicación exacta.

El analista militar chino Zhang Junshe aseguró posteriormente al diario oficialista Global Times que se trataba de las primeras maniobras navales de China con un país extranjero en esas aguas y sostuvo que demostraban, a juicio de Pekín, sus "derechos soberanos y jurisdicción" en la zona.

El Gobierno taiwanés condenó el ejercicio y acusó al Partido Comunista chino (PCCh, gobernante) de intentar proyectar ante la comunidad internacional la "falsa imagen" de que ejerce jurisdicción sobre las aguas al este de Taiwán.

El Consejo de Asuntos Continentales (MAC), organismo gubernamental encargado de las relaciones con China, afirmó que estas acciones "socavan la paz y la estabilidad regionales" y aseguró que Taipéi adoptará las medidas que considere necesarias para defender su soberanía.

El ejercicio se produce en un momento de creciente actividad marítima china al este de Taiwán, donde desde junio operan con mayor frecuencia buques militares, guardacostas y otras embarcaciones oficiales de Pekín, que reclama la soberanía de la isla.

Las prácticas coinciden además con las maniobras Han Kuang de Taiwán, que concluyen este viernes y que este año incluyen ejercicios de contrabloqueo marítimo, defensa costera y protección de infraestructuras críticas.