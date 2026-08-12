Lula agradece a Fidel Castro "el estímulo" a su trayectoria política

"Si hoy estoy por tercera vez al frente de la Presidencia de Brasil, es gracias al estímulo y la sabiduría de Fidel Castro", afirmó Lula da Silva, que aspira a un cuarto mandato a sus 80 años.

El mandatario del país suramericano expresó que en el centenario del nacimiento de Castro, le da "al pueblo de Cuba el mismo mensaje de fuerza y esperanza" y se pronunció porque "la fraternidad y la justicia persistan en medio de la adversidad", reportaron medios estatales.

Lula y Castro mantuvieron una estrecha amistad y sobre ello expresó el mandatario brasileño tras la muerte del líder de la isla en 2016 que sentía su partida "como la pérdida de un hermano mayor" y recordó que ambos mantuvieron durante décadas "una relación afectuosa e intensa, basada en la búsqueda de caminos para la emancipación" de sus pueblos.

El intelectual y teólogo brasileño Frei Betto fue el portador del mensaje de Lula, el cual leyó en el coloquio internacional Fidel: legado y futuro, que cerrará el programa de actividades conmemorativas este jueves 13 de agosto, cuando se cumplen los cien años del natalicio de Castro.

En su intervención, Betto recordó al líder de la revolución cubana, que gobernó la isla por casi 50 años y reconoció "la necesidad de abrir espacios de entendimiento" en la entrevista que le hizo en 1985 en cuatro sesiones distintas que sumaron 23 horas y se convirtió en el libro "Fidel y la religión".