Paz anuncia un acuerdo con Argentina y Paraguay para redistribuir energía desde Bolivia

"Hagamos acuerdos con Argentina y Paraguay para generar una redistribución de energía porque el Chaco necesita energía para la industria, para poder crecer y poner espacios productivos; también lo necesita Paraguay, el norte argentino y nosotros podemos ayudar", dijo Paz durante la entrega de un tramo carretero en la región sureña de Tarija.

El gobernante contó que ya se "sentó" con Milei y Peña "para hace un acuerdo de cómo generamos un pool de energía desde Bolivia, especialmente en el Chaco de Bolivia y en Argentina".

"Hace pocos días estaba con el presidente de Paraguay y le decía 'te falta electricidad en el Chaco', en el norte de la Argentina falta electricidad y a nosotros también", indicó Paz.

También informó que se reunió con el presidente de Chile, José Antonio Kast, para proponerle ser parte del acuerdo.

El presidente boliviano señaló además que el acuerdo que pretende llevar adelante con los vecinos ayudará "en el desarrollo" de su país.

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El Chaco o Gran Chaco es una vasta región semiárida de bosques y sabanas secas que se extienden en territorios de Argentina, Bolivia, Paraguay y una pequeña parte de Brasil.

Bolivia y Paraguay se enfrentaron por territorios en esa región en la llamada guerra del Chaco (1932-1935), cuyo cese de hostilidades permitió tejer puentes de integración, "hermandad y respeto mutuo" entre ambas naciones hasta la fecha.

Prueba de ello es el homenaje que hizo el Gobierno de Bolivia en junio pasado a los muertos de ambos países en ese conflicto bélico, cuando destacó la relación de "respeto mutuo, la cooperación y la amistad" que sigue vigente con Paraguay.

Bolivia y Argentina mantienen una relación bilateral enfocada en el comercio, las inversiones y la cooperación política regional, tras el reciente anuncio de una nueva etapa diplomática orientada al entendimiento mutuo, la democracia y el crecimiento económico conjunto entre los gobiernos de Paz y Milei.

La economía boliviana se sostuvo hasta hace unos años con la venta de gas natural sobre todo a Brasil y Argentina, pero la producción declinó y desde septiembre de 2024 cesó la exportación del hidrocarburo al mercado argentino.

El Gobierno de Paz presentó ante el Legislativo en la víspera un proyecto de Ley de Inversiones que busca atraer capitales privados para sectores como hidrocarburos y energías, para los cuales también anunció nuevas normas específicas.