Protestas contra el alza de combustibles en ciudades de la Amazonía peruana

La región de Ucayali, cuya capital es Pucallpa, vive un paro indefinido con manifestantes que han bloqueado la carretera Federico Basadre en el sector comprendido entre Neshuya y Curimaná, según reportaron medios digitales en esa jurisdicción.

Las organizaciones sociales y gremios de transportistas de Ucayali demandan acciones al gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, ante el incremento de precio del diésel a 24,6 soles (sobre 7,28 dólares) por galón, el doble del precio reportado hasta febrero, mientras que el precio del gasohol subió un 53 % a 18,5 soles (sobre 5,48 dólares) por galón.

Entre los motivos, el entorno internacional por el conflicto en Medio Oriente, pero también internos: los problemas financieros de la compañía petrolera estatal Petroperú, que es la principal distribuidora de combustibles en la Amazonía y regiones alejadas del país, que pueden haber contribuido a la escasez de petróleo y gasolina en esas zonas.

En la región de Loreto, cuya capital es Iquitos, también hubo un corte en la carretera Iquitos-Nauta, que conduce a la triple frontera con Colombia y Brasil, para protestar contra el alza de los combustibles.

Otras ciudades del país, como las sureñas Arequipa y Tacna, también han anunciado piquetes de manifestantes en algunas vías de ingreso a sus ciudades para unirse a las protestas.

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Por su parte, el ministro peruano de Energía y Minas, Guillermo Shinno, informó este miércoles que tuvo una reunión con representantes de las empresas Petroperú y Aguaytía Energy con el objetivo de lograr un mayor almacenamiento de combustibles y hacer frente a la demanda de Ucayali.

Aguaytia Energy proporcionará a Petroperú dos tanques que garantizarán una mayor capacidad de almacenamiento de combustibles e incrementarán el stock disponible en la región en el corto plazo, anunció el ministerio.

Asimismo, Shinno lideró una mesa de trabajo con funcionarios del sector, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), Petroperú, autoridades locales y regionales, senadores, diputados con el objetivo de proteger a las familias de la región.

El ministro informó que, de acuerdo a lo reportado por Petroperú, existe combustible disponible en Ucayali y el abastecimiento está garantizado.