Somalia condena reconocimiento colombiano sobre "soberanía israelí" en los Altos del Golán

El Ejecutivo somalí subrayó en un comunicado emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional que los Altos del Golán constituyen "territorio sirio ocupado" e instó a respetar la integridad territorial de los Estados.

"Somalia apoya la resolución de la disputa israelí-siria mediante el diálogo y la adhesión a las resoluciones pertinentes de la ONU, las cuales afirman el derecho de Siria al pleno restablecimiento de su territorio ocupado a las fronteras de 1967", señaló la Cancillería somalí.

Asimismo, las autoridades del país africano hicieron un llamamiento a todos los Estados, "incluido Colombia", a defender la legalidad internacional y "rechazar el reconocimiento de territorio ocupado".

Colombia anunció el lunes su reconocimiento de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, un territorio sirio ocupado por Israel desde 1967 y anexionado unilateralmente en 1981, lo que convierte al país andino en el segundo del mundo en respaldar oficialmente esta posición, después de Estados Unidos, que lo hizo en 2019.

El martes, en un vídeo de agradecimiento, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reivindicó vínculos históricos judíos con la región, al señalar que en el Golán existieron asentamientos "desde los tiempos de las ciudades de refugio de Moisés" y decenas de sinagogas.

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A principios de agosto, Somalia acusó a Israel de desestabilizar la región del Cuerno de África, después de que el Gobierno isrealí reconociera el pasado diciembre a la región separatistas somalí de Somalilandia como un Estado independiente, lo que provocó un amplio rechazo, especialmente en África, el mundo islámico, China y la Unión Europea.

Somalilandia inauguró su propia embajada en Jerusalén a mediados de junio, algo que Somalia consideró como una "violación" de su soberanía y que carecía de "validez legal o política".

Somalia afirma que cualquier interacción de gobiernos extranjeros con Somalilandia debe llevarse a cabo en consulta con el Gobierno federal y conforme al derecho internacional.