Tajani niega que los controles a viajeros de España sean por represalia o motivo electoral

"Nuestra decisión no va en contra de España, no hemos tomado represalias. Hemos intentado proteger los intereses nacionales, la seguridad nacional y la de Europa ante una emergencia nunca vista antes. Casi cien mil personas entraron en Ceuta, lo que significa que las cosas no salieron como esperábamos. No hay espíritu de controversia", dijo Tajani en declaraciones publicadas en medios locales.

Las relaciones entre España e Italia viven un inédito momento de tensión tras la decisión del Gobierno de la ultraderechista Giorgia Melonia de suspender temporalmente el acuerdo Schengen y aplicar controles en puertos y aeropuertos a los viajeros procedentes del país ibérico en respuesta a la entrada masiva de decenas de miles de migrantes irregulares en Ceuta, enclave español en el norte de África fronterizo con Marruecos.

El pasado 8 de agosto y tras exigir sin éxito a Roma el levantamiento de esos controles, el Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez respondió con la misma medida, restableciendo controles fronterizos aleatorios a viajeros procedentes de Italia hasta el 7 de septiembre.

En un principio el Gobierno de Italia anunció que los controles se mantendrían durante un mes, si bien la semana pasada anunció que el día 15 de agosto se revisaría la decisión, lo que hoy ha vuelto a confirmar Tajani.

"Dijimos que no se revocaría hasta el 15, y luego veremos cómo evoluciona la situación. Tomaremos decisiones en interés de Europa, de la seguridad nacional y de la protección de las fronteras italianas: 7.000 kilómetros de costa son también fronteras europeas", afirmó el jefe de la diplomacia italiana.

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El también vicepresidente del Gobierno de Meloni negó que Italia haya adoptado estas medidas por motivos electorales, como le ha reprochado la oposición y como también ha apuntado el Ejecutivo español que ve un posible "interés partidista".

"En Italia votaremos dentro de un año; quizás los españoles lo hagan por motivos electorales dadas las dificultades que atraviesa el Partido Socialista Obrero Español por diversas razones. Nosotros, desde luego, no lo hacemos por motivos electorales", insistió Tajani, que hizo estas declaraciones tras un acto de conmemoración de la masacre de Sant'Anna di Stazzema perpetrada por los nazis en 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, en la que más de 500 civiles italianos fueron asesinados.