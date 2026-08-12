Ucrania dice haber alcanzado cuatro buques rusos en el ataque a Novorossíisk, en mar Negro

El Estado Mayor General de Ucrania informó en Telegram que, según la información preliminar que maneja, "cuatro buques de guerra de las fuerzas agresoras rusas sufrieron daños de diversa magnitud".

De acuerdo con esta fuente, se trata de las dos fragatas del proyecto 11356, "Almirante Makárov" y "Almirante Essen", la corbeta lanzamisiles del proyecto 21631 "Buyán-M", y del patrullero del proyecto 22160 "Vasili Bykov".

El Servicio Estatal de Seguridad (SBU) precisó en la misma aplicación que las dos fragatas eran portadores de misiles Kalibr.

También indicó que fueron alcanzados en el ataque un radar que forma parte del sistema de misiles antiaéreos S-300, un grupo móvil de fuego en el muelle dos del puerto de Novorossíisk, el acceso al túnel de la terminal petrolera "Sheskharis" y la infraestructura de los muelles tres, seis y siete.

Horas antes el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, había adelantado que el ataque logró dañar "posiciones de defensa aérea rusas, los muelles y la infraestructura del puerto marítimo", pero aún no reveló el alcance de la operación.

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Según el mandatario, la base naval de Novorossíisk, en la región rusa de Krasnodar, es el "último bastión principal de la Flota del Mar Negro rusa" a más de 300 kilómetros del frente.

De ahí que el ataque tiene una "importancia estratégica" para Ucrania, que quiere seguir reduciendo la capacidad de Rusia para controlar esas aguas y utilizar su flota para librar su guerra contra el país, añadió el SBU.

Zelenski dio la orden de efectuar esta operación conjunta del SBU, el Estado Mayor, la inteligencia militar (GUR), el Servicio Estatal de Guardia de Fronteras, la Armada ucraniana y otros componentes de las Fuerzas Armadas.

En la misma, drones ucranianos, drones propulsados por cohete Palianitsia, misiles Neptuno y sistemas no tripulados marítimos atacaron "con precisión" los objetivos designados.

"La flota de ocupación y toda la infraestructura que la soporta no estarán seguras mientras dure la agresión rusa. La guerra debe detenerse, y todas las propuestas adecuadas para la diplomacia están sobre la mesa", enfatizó este miércoles Zelenski.

El jefe de Estado lanzó el pasado 25 de junio una intensa campaña de ataques contra la retaguardia rusa que debía prolongarse durante 40 días, y a la que Rusia ha respondido con masivos ataques de misiles balísticos contra Kiev y la ciudad portuaria de Odesa, en el sur de Ucrania y también ubicada a orillas del mar Negro.