Un ataque a la compañía de telecomunicaciones de Libia deja incomunicado el oeste del país

El hecho se produjo la misma semana en la que la refinería de Zawiya, la de mayor producción de Libia, fue víctima de diversos ataques con drones, generando un incendio en uno de los tanques -con 4,5 millones de litros de combustible-, cuya extinción necesitó 20 horas de trabajo "ininterrumpido" de varios equipos de bomberos.

Además, desde el pasado domingo, fueron atacadas mediante el mismo sistema remoto la mayor planta desalinizadora del oeste del país y una estación eléctrica que abastece a varias regiones occidentales, ambas ubicadas también en Zawiya, cerca de la refinería impactada.

Según la compañía de telecomunicaciones, el "sabotaje" a su infraestructura forma parte de la ola de "atentados" continuados contra servicios "prioritarios" del país, aunque no detalló si para este nuevo ataque se usaron drones, un patrón seguido en los últimos días.

La empresa explicó que equipos especializados se encuentran en el lugar del suceso para realizar la inspección técnica y la evaluación de daños, con el fin de "restaurar los servicios afectados en el menor tiempo posible".

El Gobierno de Unidad Nacional (GUN), que administra el oeste del dividido país, aseguró este martes que los sucesivos ataques a infraestructuras públicas, que calificó como "crímenes", ya están siendo investigados.

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El primer ministro del GUN, Abdelhamid Dbeiba, subrayó que los ataques "no quedarán sin respuesta", ya que suponen "una amenaza directa a la vida de los ciudadanos y trabajadores, así como a instalaciones vitales que representan una parte de la seguridad del país, su economía y las capacidades de su pueblo".

Agregó que los hechos son producto de "un acto organizado y peligroso que requiere una respuesta firme que proteja al Estado y sus instituciones, y evite su repetición", por lo que -aseguró- las autoridades competentes "han iniciado investigaciones para determinar el origen de los drones utilizados en los ataques".

Libia vive en estado permanente de alerta, tanto por los enfrentamientos entre milicias como por las revueltas populares, especialmente en el oeste, donde la población exige acabar con la división del país y la prolongada crisis que arrastra desde hace más de una década.

Desde 2014, tras las últimas elecciones legislativas, Libia está sumida en una profunda crisis, con episodios violentos recurrentes, y dividida institucionalmente, con el GUN al frente del oeste, y con el este tutelado por el mariscal Jalifa Haftar.