Una exposición colectiva destacará el impacto artístico, social y cultural de Bad Bunny

La muestra, 'Benito 100 x 35', propone una reflexión sobre la identidad puertorriqueña contemporánea, la memoria colectiva y el poder del arte para interpretar los momentos que definen a una generación, explicó en un comunicado este miércoles Ángel Mathieu, fundador de i AM art Gallery.

El también curador señaló que la exposición "no busca únicamente rendir homenaje a Bad Bunny", sino "documentar, desde treinta y dos miradas distintas, uno de los fenómenos culturales más importantes que ha vivido Puerto Rico en nuestra generación".

Según Mathieu, en lugar de invitar a los artistas a realizar retratos o celebrar una personalidad, la propuesta curatorial los convocó a interpretar el significado cultural de Bad Bunny desde sus propios lenguajes visuales.

En la exposición, convergen múltiples generaciones, estilos y disciplinas. Algunas obras parten de canciones y otras de símbolos culturales, experiencias personales o momentos específicos de la trayectoria de Bad Bunny para abrir conversaciones mucho más amplias sobre Puerto Rico y su identidad.

En conjunto, la muestra demuestra cómo un mismo fenómeno cultural puede inspirar reflexiones profundamente distintas desde las artes.

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"Así como hoy comprendemos distintos momentos de nuestra historia a través de las obras de artistas que documentaron su tiempo, 'Benito 100 × 35' plantea cómo el arte contemporáneo puede convertirse en un registro visual del Puerto Rico que vivimos hoy", destacó Mathieu.

i AM art Gallery, dedicada a impulsar el talento de artistas emergentes y establecidos, promueve el arte como un vehículo para preservar la memoria, fomentar el diálogo y acercar las artes visuales a nuevas audiencias.