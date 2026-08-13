Ambrey participa en el salvamento del petrolero 'Caroline Bezengi' frente a costas de Omán

En un comunicado colgado hoy en su página web, Ambrey afirma que colabora con todas las partes interesadas, incluidas las autoridades de Omán, y ha contratado los servicios de una empresa internacional líder en respuesta a derrames de hidrocarburos.

El incidente ocurrió en las proximidades de las islas Hallaniyat, gobernación de Dhofar, según precisa la nota.

El 'Caroline Bezengi' transporta unos 800.000 barriles de petróleo ruso y está sujeto a sanciones internacionales, según los medios.

La intervención de Ambrey forma parte de una respuesta internacional que incluye buques de salvamento, aeronaves y un equipo de especialistas con más de 100 toneladas de equipamiento.

Los buques de salvamento están en camino y llegarán al lugar en breve, indica Ambrey, con sede en Southampton, sur de Inglaterra.

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Según indica, personal especializado ya ha accedido al buque, con el apoyo de la Real Fuerza Aérea de Omán (RAFO), para evaluar la situación a bordo e iniciar las tareas de estabilización tanto de la carga como de la propia embarcación.

Estas labores se realizan durante el llamado 'Khareef', el monzón anual que afecta a la región de Dhofar, un fenómeno que genera condiciones marítimas extremadamente complejas.

El director de Respuesta Global de Ambrey, Ed Wollaston, señaló que se trata de una situación compleja, "agravada por las condiciones meteorológicas adversas asociadas al monzón Khareef. No obstante, hemos desplegado a los mejores expertos en cada aspecto de la respuesta y hemos movilizado el equipo de apoyo, las aeronaves y los buques adecuados."

"Trabajamos sin descanso para mitigar el impacto medioambiental de la situación. Ambrey agradece el apoyo del Estado omaní -incluidos el Ministerio de Transportes, Comunicaciones y Tecnologías de la Información, la Autoridad de Medio Ambiente y la RAFO-, cuya colaboración sigue siendo excepcional", indicó Wollaston.