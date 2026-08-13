Comienza la votación en las elecciones de Gambia en las que Hichilema busca su reelección

Unos 8,7 millones de zambianos -de una población total de unos 22 millones- están llamados a las urnas en unos 13.500 colegios electorales, que abrieron sus puertas a las 06.00 (04.00 GMT) y que cerrarán las 18.00 hora local (16.00 GMT), según la Comisión Electoral de Zambia (ECZ, en inglés).

La población elegirá a su próximo jefe de Estado por un mandato de cinco años, además de la composición de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) y de los gobiernos municipales, en los octavos comicios generales desde el retorno al multipartidismo de este país del centro-sur de África, de gran importancia en la transición energética por ser uno de los mayores productores mundiales de cobre.

Largas colas de votantes comenzaron a formarse antes de que los centros electorales abrieran sus puertas, y se prevé una alta afluencia a lo largo de la jornada.

Austin Tembo, estudiante de medicina de 21 años en la universidad privada Apex Medical University de Lusaka, que funciona como centro de votación, declaró a EFE que es la primera vez que vota.

"Llegué aquí poco después de las 6 de la mañana y me encontré con que la cola ya llegaba hasta la puerta, pero esperaré porque quiero que se escuche la voz de la juventud del país", dijo Tembo.

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Susan Mwenda, una ciudadana que votó en otro colegio electoral de Lusaka, describió la situación como "tranquila y pacífica", y que el centro abrió a la hora prevista.

Lusaka es la ciudad con mayor número de votantes (1,4 millones), aunque la expansión de los colegios electorales a zonas remotas del país implicará mayores tiempos de espera para conocer los resultados en estas áreas.

Así, la ECZ confirmó que anunciará los resultados oficiales el 17 de agosto, cuatro días después de la votación, algo que tanto la oposición como los observadores electorales locales han rechazado al considerarlo como demasiado tiempo de espera, si se tiene en cuenta que el recuento comenzará tras cerrarse los colegios electorales.

Un total de catorce candidatos concurren por la Presidencia y, hasta hace apenas tres meses, la victoria de Hichilema parecía casi segura, pero esto cambió cuando parte de la oposición, fuertemente fragmentada tras la muerte en 2025 del expresidente Edgar Lungu (2015-2021), logró unirse en una coalición.

Hichilema, del gobernante Partido Unido para el Desarrollo Nacional (UPND) y que cuenta con el apoyo de una quincena de formaciones, se presenta con la gestión económica como su mayor logro.

Sus críticos, abanderados bajo Mundibile, del Partido Nacional de Reconciliación por la Unidad y la Prosperidad (NRPUP), a su vez integrado en la amplia coalición Alianza Tonse Pamodzi ("Todos nosotros juntos" en chichewa), le afean no haber resuelto el alto coste de vida, el desempleo ni la escasez energética, en un país donde más del 70 % de la población vive bajo el umbral de la pobreza, según el Banco Mundial (BM).

Además, organizaciones de la sociedad civil y expertos de la ONU han denunciado un contexto cada vez más hostil contra la oposición, la disidencia y los periodistas, con acusaciones de detenciones "arbitrarias" mediante el uso de leyes cibernéticas y de sedición, entre otras medidas.

Varias misiones de observación electoral monitorizarán los comicios, incluyendo las de la Unión Europea (UE), la Unión Africana (UA) y la Comunidad de Desarrollo de África Meridional (SADC).

Según la ley zambiana, si ningún candidato obtiene más del 50 % de los votos en una primera vuelta, debe celebrarse una segunda entre los dos aspirantes más votados.