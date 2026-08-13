Farage se juega la reelección como diputado en unas elecciones parciales este jueves

Los colegios electorales abrieron a las 07.00 hora local (06.00 GMT) y permanecerán abiertos hasta las 22.00 (21:00 GMT), aunque el resultado se conocerá recién en la madrugada del viernes.

El pasado julio, Farage decidió dimitir como diputado por Clacton con el fin de demostrar que cuenta con el apoyo de su electorado local, después de la controversia en torno a unos regalos en metálico que recibió y no declaró antes de los comicios generales de 2024.

En el momento de su dimisión, Farage afrontaba una investigación del llamado comité de estándares parlamentarios por no declarar un regalo de cinco millones de libras (5,85 millones de euros) que recibió del inversor británico en criptomonedas Christopher Harborne antes de las elecciones de julio de 2024.

Ante la estrategia de Farage, los principales partidos -el laborista, los conservadores, los liberaldemócratas y los Verdes- optaron por boicotear esta elección, al no presentar candidatos.

Ante la ausencia de los partidos tradicionales, figuras independientes se inscribieron para competir -hasta un total de 34 candidatos-, lo que obligó al ayuntamiento local a imprimir una papeleta de votación de casi un metro de largo, la más extensa conocida hasta ahora, con un alza de los costes logísticos.

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El principal adversario mediático de Farage es el célebre Conde Carabasura (Count Binface), un personaje cómico conocido por llevar un cubo de reciclaje en la cabeza.

Este personaje ha centrado su campaña en el lema "no soy Nigel Farage" y, debido a la retirada de los principales partidos, Conde Carabasura ha capitalizado parte del voto de protesta.