La plataforma X suspende la cuenta del portavoz militar de los hutíes en Yemen

"Cuenta suspendida. X suspende las cuentas que infringen nuestras normas" es el aviso que aparece este jueves en el perfil del portavoz hutí en la plataforma, @Yahya_Saree, que acumulaba 121.000 seguidores.

La suspensión se produce en el marco de la peor escalada desde 2022 entre los hutíes y las fuerzas gubernamentales de Yemen, apoyadas por Arabia Saudí, que desde 2015 interviene en el país al frente de una coalición militar en contra del grupo rebelde.

El enviado especial de la ONU para el Yemen, Hans Grundberg, advirtió la semana pasada que la guerra en el país árabe, iniciada en 2014, corre el mayor riesgo de reactivarse desde 2022, cuando el Gobierno internacionalmente reconocido y los hutíes acordaron una tregua que se había mantenido en gran medida hasta ahora.

Las Fuerzas Armadas yemeníes informaron el martes de que los hutíes habían lanzado un ataque con misiles balísticos contra la ciudad y el puerto de Moca, en el mar Rojo, controlado por fuerzas leales al Gobierno que la comunidad internacional reconoce, sin aportar más detalles sobre la ofensiva.

El lunes, el Ejército yemení bombardeó posiciones militares de los hutíes en la provincia oriental petrolera de Marib, después de más ataques de los rebeldes contra el puerto de Moca el domingo, cuando decenas de misiles y varios drones fueron lanzados simultáneamente desde zonas bajo control hutí en la provincia de Taiz (suroeste).

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Sarea confirmó entonces que sus unidades llevaron a cabo "una operación militar a gran escala y de alta precisión contra concentraciones de tropas saudíes y depósitos de armas en la zona de Moca".

Moca es una histórica ciudad portuaria que se encuentra dentro de la provincia de Taiz y cerca del estrecho de Bab al Mandeb, un punto estratégico marítimo que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén.