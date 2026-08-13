Londian Wason protagoniza la mayor salida a bolsa de una firma china en EE. UU. en un año

Según indicó la compañía en un comunicado, la oferta final constó de 4,3 millones de participaciones a un precio unitario de 22 dólares, lo que suma unos 94,3 millones de dólares, cifra que podría elevarse a lo largo de los próximos 30 días si los patrocinadores de la operación ejercen la opción de comprar hasta otros 643.000 títulos adicionales.

Desde el comienzo de 2025, tan solo dos salidas a bolsa por parte de empresas chinas han superado los 100 millones de dólares de recaudación en EE.UU.: la biotecnológica Ascentage Pharma, con 126 millones, y la popular cadena de teterías Chagee, con 411 millones.

En su primera jornada en el parqué neoyorquino, Londian Wason abrió con subidas del 18,18 % que se habían moderado hasta un 11,36 % al cierre.

Según un estudio de la consultora Frost&Sullivan citado por la propia empresa, Londian Wason es el mayor vendedor mundial de láminas de cobre para baterías de iones de litio, con una cuota de mercado global del 7,6 % y conocidos clientes como LG, Panasonic, Samsung, CATL o BYD.

El último recuento ofrecido por la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad EE.UU.-China del Congreso estadounidense reveló que, hasta marzo de 2025, había un total de 286 empresas chinas cotizadas en el país norteamericano, con una capitalización combinada de 1,1 billones de dólares.

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Datos de Deloitte citados por el portal especializado DealStreetAsia indican que, a lo largo de 2025, hasta 63 compañías chinas debutaron en EE.UU., recaudando unos 1.120 millones de dólares, cifra un 41 % inferior a la del año anterior.

Y, en 2026, no se había producido ninguno hasta el pasado mes de junio, cuando la empresa de soluciones para concesionarios de vehículos usados Dasouche (DSC Holdings) recaudó unos 51 millones de dólares, aunque sus acciones se desplomaron nada menos que un 47 % en su debut.

Hace años, salir a bolsa en Wall Street era una opción muy popular para las empresas chinas, pero la combinación de las normativas estadounidenses sobre auditoría, el aumento del escrutinio por parte de los reguladores chinos a las firmas que buscan vender acciones en el exterior y un giro hacia Hong Kong como 'término medio' ante las tensiones geopolíticas han hecho que el uso de esta ruta se desplome.