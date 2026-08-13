Número de civiles muertos en julio en Ucrania fue el más alto desde mayo de 2022

Rusia disparó un número récord de misiles contra Ucrania durante el mes de julio, según datos de la fuerza aérea ucraniana analizados por AFP. Entre ellos había misiles balísticos y de crucero que golpearon la capital Kiev.

Murieron al menos 437 civiles, un 30% más que el mes anterior, y un 70% más que en julio de 2025.

“El número de fallecidos es el más elevado desde mayo de 2022”, indicó en un comunicado la misión de observación de los derechos humanos en Ucrania (HRMMU).

Igualmente resultaron heridos 2.610 civiles.

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La ONU destacó que Kiev fue esta vez “una de las ciudades más castigadas”, con 54 civiles fallecidos y 202 heridos.

Los drones y misiles de largo alcance siguieron siendo la causa principal de la muerte de civiles en julio, con un 38% del total, según la misión de la ONU.

Desde que Rusia lanzó la invasión de Ucrania en febrero de 2022, cientos de miles de personas, en su mayoría soldados de ambos bandos, han muerto en el conflicto más sangriento en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial.

La ONU afirma haber verificado el fallecimiento de 16.874 civiles desde el inicio de la invasión rusa, aunque la cifra se considera muy sesgada a la baja, al no poder chequear las muertes ocurridas en las zonas de Ucrania bajo ocupación rusa.

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Entre esas zonas se encuentra Mariúpol, una ciudad costera del mar de Azov, asediada por las tropas rusas al inicio de la guerra, en donde se cree que murieron miles de personas.

Para hacer frente a los misiles balísticos, cuya velocidad y trayectoria los hace difícil de detener, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, sigue pidiendo a sus aliados que le faciliten medios de defensa antiaérea más sofisticados, empezando por los misiles interceptores norteamericanos Patriot.

Al mismo tiempo, y a modo de represalia, Ucrania incrementó sus propios ataques de largo alcance contra territorio ruso.

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Moscú dijo que 79 civiles murieron en su territorio en julio y 601 resultaron heridos, víctimas de esos ataques. Naciones Unidas dijo que no pudo verificarlo “de forma independiente, por falta de información y acceso.