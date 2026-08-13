Zelenski apela a EE.UU. a venderle entre un 5 % y 10 % de misiles Patriot

"Este año tenemos dos veces y media menos interceptores que en 2025. Rusia tiene el doble de misiles balísticos al mes que antes", señaló en una entrevista a la cadena CNN.

Zelenski afirmó que una décima parte de las reservas actuales de Estados Unidos sería suficiente para detener todos los ataques rusos con misiles balísticos, pero que el 5 % bastaría para que Ucrania pudiera superar el invierno.

Si Estados Unidos "nos vende el 5 %, superaremos el invierno y salvaremos vidas. Si pueden vendernos el 10 %, destruiremos todos los misiles balísticos rusos. Yo tengo el 1 %", explicó.

Los ataques balísticos rusos han aumentado rápidamente en las últimas semanas y han golpeado especialmente con dureza a la capital, Kiev en un momento en el que Moscú aprovecha las reservas casi agotadas de misiles interceptores Patriot de Ucrania.

"Cada noche hay ataques, y cuatro o cinco veces al mes tenemos ataques masivos. Son noches terribles", señaló.

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En la reciente cumbre de la OTAN en Turquía a principios de julio el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo a Zelenski que otorgará a Ucrania la licencia necesaria para fabricar por su cuenta misiles para los sistemas Patriot.

Posteriormente en una reunión en la Casa Blanca ambos dialogaron sobre la autorización de Washington, pero unos días después Trump dijo que no tenía claro si permitirá a Ucrania fabricar esos misiles.

"Tengo algunos meses y (hago) millones de llamadas telefónicas… Intento intercambiar algo por misiles…", explicó Zelenski a la CNN, en referencia a la proximidad del próximo invierno y a las intensas gestiones que efectúa para tratar de conseguir sistemas antiaéreos capaces de interceptar los misiles balísticos rusos.

Actualmente hay una escasez de estos misiles debido a la guerra de Estados Unidos con Irán, algo que afecta directamente a Ucrania, que depende de EE.UU. para recibir misiles Patriot.

El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, trata de buscar Patriot para Ucrania, pero, según medios germanos, sin éxito.