Al menos dos muertos por terremoto de magnitud 7,7 en Indonesia

El epicentro del sismo, que ocurrió a las 05H58 locales (21H58 GMT) a poca profundidad al norte de la isla de Flores, se encuentra a 68 kilómetros de la ciudad de Ende, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

La sacudida inicial fue seguida de potentes réplicas, incluida una de magnitud 6,1. Imágenes captadas por la AFP muestran múltiples edificios afectados.

“De repente empezó a temblar y me entró el pánico”, dijo a la AFP Lukas Lotar, un empleado de 31 años de un hospital. “Los pacientes también huyeron; la sacudida fue fuerte. Vi que algunas paredes se habían agrietado”, agregó.

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Dos muertos hasta el momento

El portavoz de la agencia de gestión de desastres del país asiático, Berton Suar Pelita Panjaitan, informó a la prensa que “hasta el momento se han reportado dos víctimas mortales”, un hombre y una mujer.

“Una vez que se confirmen los datos, anunciaremos oficialmente el número definitivo de víctimas y el alcance de los daños a los edificios causados por el terremoto”, añadió.

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La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG) había advertido tras el sismo de la posibilidad de olas de tsunami “en las provincias de Nusa Tenggara Oriental, Sulawesi del Sur y Nusa Tenggara Occidental”.

El organismo emitió una alerta para olas que oscilan entre 0,5 y tres metros, que luego fue retirada.

“Instamos encarecidamente a nuestras comunidades a lo largo de la costa norte de Flores y en las zonas del sur, en las islas del sur y en toda la región sur, a que lleven a cabo una autoevacuación de inmediato”, pidió entonces Abdul Muhari, otro funcionario de la agencia de desastres BNPB.

Los residentes deben “alejarse de la costa, ya sea adentrándose más de dos kilómetros tierra adentro o subiendo a zonas montañosas de más de 10 metros de altura”, dijo a la cadena local Kompas TV.